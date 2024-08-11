الوصل يسيطر على «حفل النجوم»



سلطان آل علي (دبي)



أقامت رابطة دوري المحترفين حفل جوائز موسم 2023-2024 في «حلة بهية»، وإطلالة متجددة سنوياً، لتتويج الأفضل بمختلف الفئات، وعلى جميع المستويات. ويمثّل الحفل تجمعاً رياضياً كبيراً لكل أطراف اللعبة، ويعزز التقارب والتعاون وتبادل الأفكار، إضافة إلى تقدير الجهود.

وتعد هذه «النسخة 11» لحفل الجوائز، والذي انطلق في موسم 2012-2013 بشكل مستمر، ما عدا الموسم غير المستكمل.

وبلغ المجموع 136 جائزة على مدى 11 نسخة، منها 112 جائزة للأندية.

ويتزعم العين القائمة بـ32 جائزة، بنسبة تقارب ثلث الجوائز في كل النسخ.

وتعد جائزة أفضل لاعب بتصويت الجمهور الأكثر تحقيقاً بـ6 مرات، منها آخر 3 مرات على التوالي للّاعب سفيان رحيمي، حيث تبقى جماهيرية العين الكبيرة هي الفاصلة في هذه النوعية من الجوائز.

وفي المرتبة الثانية، وبفارق يقترب من الضعف عن العين، يأتي الجزيرة الذي حقق 17 جائزة.

وتعد هذه النسخة الأولى منذ 2017-2018 التي لا يحقق فيها «فخر أبوظبي» أي جائزة في الموسم، ويظل اللاعب المواطن هو الأبرز في الجزيرة، حيث حقق الجائزة 5 مرات، ليكون أكثر نادٍ، منها 4 مرات للأسطورة علي مبخوت.

وارتفع الوحدة من خلال هذه النسخة إلى المرتبة الثالثة، بمجموع 15 جائزة، حيث حقق لاعبوه 4 جوائز مختلفة، وهي هداف الدوري لعمر خربين، وهداف دوري تحت 21 لمنصور المنهالي، بالإضافة إلى هداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لصالح فاكوندو، وأجمل هدف للنجم الذي قرر الاعتزال إسماعيل مطر.

ويبقى الوصل هو النجم الأول للحفل بلاعبيه المتميزين، والذين تألقوا على مدار الموسم في مختلف المسابقات. وحقق «الإمبراطور» 6 جوائز منها أفضل لاعب مواطن لعلي صالح، وأفضل لاعب أجنبي مع خيمينيز، وأفضل حارس لخالد السناني، وهداف كأس أديب لفابيو ليما، بجانب ميلوش أفضل مدرب، بالإضافة إلى جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص. والجدير بالذكر أنه لا يوجد أي نادٍ حقق جائزة أفضل شركة أو نادٍ محترف أكثر من الوصل بـ3 مرات مختلفة متساوياً مع الجزيرة.