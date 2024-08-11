اليونان تضع الجيش في حالة تأهب بسبب حرائق الغابات

وضع الجيش اليوناني في حالة استعداد، اليوم الأحد، للمساعدة في مجهود مكافحة عشرات حرائق الغابات التي تجتاح البلاد وباتت تلتهم مناطق قريبة من العاصمة أثينا.

تكافح اليونان عددا من حرائق الغابات حيث وصل الدخان إلى أجزاء من العاصمة أثينا في ظل تحذيرات من أحوال الطقس القاسية لبقية الأسبوع.

بحلول بعد ظهر اليوم الأحد، تعامل عناصر الإطفاء على وجه السرعة مع 33 من الحرائق الأربعين التي اندلعت خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وفق ما أفاد الناطق باسم جهاز الإطفاء فاسيليس فاثراكويانيس الصحافيين في إيجاز طارئ.

لكن الجهاز يواصل مكافحة سبعة حرائق أخرى ما زالت تستعر في ما يبدو أنه يوم صعب للجهاز في ظل الحر الشديد، على حد قوله.

وحذّر وزير الحماية المدنية اليوناني قبل يوم من أن نصف مناطق البلاد تواجه تحذيرا من خطر الحرائق الشديد بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح والجفاف.

وفي منطقة شرق أتيكا، اندلع حريق في بلدة فارنافاس حيث يوجد عدد من المنازل، ما أدى إلى انبعاث دخان كثيف إلى حد أن سماء أثينا بدت حمراء اللون بعد ظهر الأحد.

وذكر فاثراكويانيس أن قوة تضم 250 عنصر إطفاء مدعومين بـ67 عربة و12 طائرة لمكافحة الحرائق وسبع مروحيات نشرت لمكافحة ألسنة اللهب "التي تجاوز ارتفاعها في العديد من الحالات 25 مترا".

وأضاف أن الجيش وضع في حالة استعداد للمساعدة في وقت تهدد النيران المساكن.

واندلع حريق آخر، في وقت سابق من بعد ظهر الأحد، في ميغارا في غرب أتيكا، ما أدى إلى صدور إنذار بوجوب إخلاء المكان.

ويعمل ميدانيا 48 عنصر إطفاء مزوّدين بـ13 عربة ومتطوعون، بينما قدّمت طائرتان ومروحيتان الدعم الجوي.

وفي سالونيكي، تمّت السيطرة جزئيا على حريق في بلدة لاغاداس حيث انتشر 20 عنصر إطفاء وعشر عربات ومروحية في الموقع.

وحذّر فاسيليس كيكيلياس وزير أزمة المناخ والحماية المدنية، أمس السبت، من أن مخاطر اندلاع حرائق غابات بسبب أحوال الطقس ستبقى قائمة حتى 15 أغسطس الجاري.

وقال، خلال اجتماع لجنة حكومية "ستطغى درجات الحرارة المرتفعة للغاية وظروف الطقس الخطيرة".

وأضاف أن مزيج الرياح العاتية والجفاف يعني أن "نصف مناطق اليونان ستكون عند المستوى +الأحمر+"، لجهة الخطر.

وأفاد كوستاس لاغوفاردوس، مدير الأبحاث في مرصد أثينا الوطني، صباح الأحد، بأنه نظرا إلى أحوال الطقس الحالية، ما لم تتم الاستجابة بالسرعة الكافية، فقد تخرج الحرائق عن السيطرة.

وقال لاغوفاردوس، لشبكة "إي آر تي نيوز"، إنه في وقت يتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى ما بين 80 و90 كيلومترا في الساعة، فإن اليوم الأحد سيكون على الأرجح أصعب يوم لمكافحة الحرائق.

وتشهد اليونان عادة حرائق خلال الصيف. واندلعت الحرائق هذا العام يوميا.

وبعدما شهدت الشتاء الأكثر دفئا منذ بدء تسجيل البيانات، سجّلت اليونان أيضا يونيو ويوليو الأكثر حرا منذ بدأ جمع البيانات بشكل موثوق عام 1960. وسجّلت موجة الحر الأبكر على الإطلاق في يونيو.