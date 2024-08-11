دبلوماسية الإمارات

جهود مكثفة تبذلها الإمارات على أكثر من صعيد لوضع حدّ لإراقة الدماء، ووقف الحرب وإنهاء الأوضاع المأساوية التي يعاني ويلاتها الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة منذ نحو عشرة شهور.. تتواصل تلك الجهود بتوجيهات القيادة الرشيدة عبر اتصالات دبلوماسية مكثفة، يجريها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، مع مختلف الأطراف الفاعلة، وآخرها، أمس، مع كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص، لدفع الأمور باتجاه التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، من أجل وضع حد للتطورات الخطيرة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الإنسانية والأمنية، ومنعاً لتفاقم الاضطرابات الإقليمية واتساع نطاق الحرب بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. في الوقت نفسه، تكثف الدولة جهودها النبيلة عبر مبادراتها الإنسانية الرائدة، خاصة عملية «الفارس الشهم 3» لتقديم كل أشكال الدعم والإغاثة لأهالي غزة، وتلبية الاحتياجات الضرورية للعائلات التي تعاني، تحت ضغط الحرب والنزوح الدائم هرباً من القصف داخل القطاع، نقصاً حاداً في المواد الغذائية الضرورية والمياه الصالحة للشرب والرعاية الطبية والخدمات الصحية.