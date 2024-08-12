الهلال والأهلي.. «سوبر التحدي»

الرياض (د ب أ)



يدشن كأس السوبر السعودي لكرة القدم منافسات الموسم الرياضي الجديد 2024-2025 في السعودية، والذي يقام بمشاركة أربعة أندية.

وتحتضن مدينة أبها، منافسات البطولة بمشاركة أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون، وذلك على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز للمرة الأولى، بعد نسخة ماضية أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، فيما أقيمت نسخة 2022 في الرياض.

وتنطلق منافسات السوبر السعودي الثلاثاء، حيث يلتقي الهلال مع الأهلي، فيما يلتقي النصر مع التعاون في اليوم التالي.

وتقام المباراة النهائية 17 من الشهر ذاته بين الفائزين من مباراتي نصف النهائي.

ويسعى الهلال لتسجيل انطلاقة مثالية لموسمه الجديد الذي يدخله بعد تحقيق الثلاثية المحلية كأس الملك والدوري وكأس السوبر.

ويعد الهلال الأكثر تتويجاً بلقب السوبر السعودي، والذي حققه 4 مرات، آخرها الموسم الماضي بالفوز على الاتحاد في النهائي بنتيجة 4-1.

في المقابل يبحث الأهلي عن افتتاحية مثالية لموسمه الجديد واستعادة لقب السوبر الغائب منذ 8 سنوات، حيث حقق اللقب مرة وحيدة عام 2016 .

وقدم النصر موسماً كبيراً في الموسم الماضي، لكنه خرج خالي الوفاض محلياً، ولم يحصد خلال الموسم الماضي، سوى لقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية)، ويأمل في افتتاح موسمه بلقب يمنحه دفعة كبيرة قبل منافسات كبيرة منتظرة.

ويواجه النصر نظيره التعاون الذي حقق إنجازاً رائعاً في الموسم الماضي ببطولة الدوري الذي أنهاه في المركز الرابع عن جدارة، لكنه يأمل في الموسم الجديد أن ينطلق نحو التتويج للمرة الثانية بعد التتويج التاريخي عام 2019. يذكر أن البطولة هي الأولى التي تقام في المملكة بعد الإعلان التاريخي عن تقديم السعودية ملف الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، الأمر الذي سيجعل المملكة وبطولاتها والمناسبات التي تستضيفها خلال هذه الفترة، محط أنظار واهتمام كبيرين، لاسيما وأن ملاعب المملكة شهدت في السنوات الأخيرة استضافات رائعة ومتميزة للعديد من المنافسات الكروية إقليمياً وقارياً وعالمياً.