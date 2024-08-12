الثلاثاء 13 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

فخر الإمارات

فخر الإمارات
13 أغسطس 2024 00:15

تمضي الإمارات قدماً في طريقها للمستقبل بهمة شبابها وقوة سواعدهم وطموحهم الجارف لصنع غد أفضل للدولة والعالم، بتوجيهات القيادة الرشيدة. أولوية قصوى منحتها الإمارات لتمكين شبابها وتأهيلهم وصقل مهاراتهم للمساهمة في دفع عجلة النمو و«تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع»، حسبما قال أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. فهم رهان الوطن وقاطرة التنمية، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في يوم الاحتفاء بالشباب الذين تستثمر الدولة فيهم أفضل مواردها من أجل «تمكينهم لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار»، حسبما قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. الوطن كله - قيادة وشعباً- يراهن على الشباب لأنهم ذخيرتنا للمستقبل وطريقنا لتحقيق أهدافنا الطموحة، لمواصلة مسيرة الازدهار المستدام بالابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.. وبالقيم النبيلة الراسخة التي تحض على التسامح والتعايش. وكالعهد بهم دوماً يثبت أبناء الوطن، جدارتهم بثقة القيادة في قدرتهم على مواجهة كل التحديات بالعلم والمعرفة والأخلاق النبيلة، لتبقى راية الإمارات باستمرار خفاقة عالية في كل مكان.

أخبار ذات صلة
رصد مئات الشهب في سماء الإمارات الليلة الماضية
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن راشد
الشباب
اليوم العالمي للشباب
آخر الأخبار
3 مواليد جدد من قط الرمال العربي في حديقة الحيوانات بالعين
علوم الدار
3 مواليد جدد من قط الرمال العربي في حديقة الحيوانات بالعين
اليوم 20:04
ذهبيات مارشال ترفع الإقبال على النادي 30%!
الرياضة
ذهبيات مارشال ترفع الإقبال على النادي 30%!
اليوم 19:51
إلغاء آلاف الحجوزات الفندقية بسبب التحذير من «زلزال ضخم» في اليابان
الأخبار العالمية
إلغاء آلاف الحجوزات الفندقية بسبب التحذير من «زلزال ضخم» في اليابان
اليوم 19:48
«الصحة العالمية» تعقد اجتماعاً طارئاً وسط تفشي «جدري القرود»
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تعقد اجتماعاً طارئاً وسط تفشي «جدري القرود»
اليوم 19:37
إيزيكيل فرنانديز يكمل عقد أجانب القادسية
إيزيكيل فرنانديز يكمل عقد أجانب القادسية
اليوم 19:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©