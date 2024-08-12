فخر الإمارات

تمضي الإمارات قدماً في طريقها للمستقبل بهمة شبابها وقوة سواعدهم وطموحهم الجارف لصنع غد أفضل للدولة والعالم، بتوجيهات القيادة الرشيدة. أولوية قصوى منحتها الإمارات لتمكين شبابها وتأهيلهم وصقل مهاراتهم للمساهمة في دفع عجلة النمو و«تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع»، حسبما قال أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. فهم رهان الوطن وقاطرة التنمية، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في يوم الاحتفاء بالشباب الذين تستثمر الدولة فيهم أفضل مواردها من أجل «تمكينهم لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار»، حسبما قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. الوطن كله - قيادة وشعباً- يراهن على الشباب لأنهم ذخيرتنا للمستقبل وطريقنا لتحقيق أهدافنا الطموحة، لمواصلة مسيرة الازدهار المستدام بالابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.. وبالقيم النبيلة الراسخة التي تحض على التسامح والتعايش. وكالعهد بهم دوماً يثبت أبناء الوطن، جدارتهم بثقة القيادة في قدرتهم على مواجهة كل التحديات بالعلم والمعرفة والأخلاق النبيلة، لتبقى راية الإمارات باستمرار خفاقة عالية في كل مكان.