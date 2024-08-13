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العلم الأولمبي يصل إلى لوس أنجلوس بـ «الهيب هوب»

العلم الأولمبي يصل إلى لوس أنجلوس بـ «الهيب هوب»
13 أغسطس 2024 10:46

 
لوس أنجلوس (رويترز)

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وصل العلم الأولمبي إلى لوس أنجلوس، حيث سيتم رفعه في عام 2028، عندما تستضيف المدينة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة.
ووصل العلم على متن طائرة تابعة لشركة دلتا للطيران تحمل رياضيين ومسؤولين أميركيين، وقد رُسم على جانبها «إل.أية 28»، وأشجار النخيل.
وصدحت إحدى أغاني أسطورة الهيب هوب الراحل توباك شاكور، عبر مكبرات الصوت على مدرج مطار لوس أنجلوس الدولي أثناء توقف الطائرة.
ونزلت رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس من الطائرة، مرتدية زي رياضي أحمر للفريق الأميركي وابتسمت بشدة، وهي تلوح بالعلم الأولمبي، قبل أن تنزل سلم الطائرة، ليستقبلها حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم.
ورافقت رئيسة بلدية لوس أنجلوس ديلاني شنيل متسابقة الغطس والمتزلج تيت كارو وآخرون.
وقالت باس في المطار إنها شعرت «بفخر ومسؤولية هائلين»، بعد أن تسلمت العلم الأولمبي في باريس يوم الأحد الماضي.
وفي حين تبذل لوس أنجلوس جهوداً كبيرة لاستضافة ألعاب أولمبية رائعة، قالت رئيسة بلدية المدينة، إن المنظمين الأميركيين يشعرون الآن «بالحاجة إلى بذل المزيد من الجهد».
ومنحت اللجنة الأولمبية الدولية مدينة لوس أنجلوس حق الاستضافة الأولمبياد في عام 2017.
وستكون هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها لوس أنجلوس الألعاب في العصر الحديث، بعد أن استضافتها عامي 1932 و1984.

أولمبياد لوس أنجلوس 2028
أمريكا
لوس أنجلوس
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