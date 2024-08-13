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إيزيكيل فرنانديز يكمل عقد أجانب القادسية

إيزيكيل فرنانديز يكمل عقد أجانب القادسية
13 أغسطس 2024 19:35

 
الرياض (د ب أ)

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انضم الأرجنتيني إيزيكيل فرنانديز إلى تدريبات القادسية السعودي، تحت قيادة المدرب الإسباني ميشيل جونزاليس. وأقيمت مراسم التوقيع بمقر النادي بحضور جيمس بيسجروف الرئيس التنفيذي للقادسية، حيث وقع اللاعب على عقد مدته خمسة مواسم.
وكان القادسية قد أعلن في وقت سابق عن تعاقده مع فرنانديز لتعزيز وسط الفريق.
ووصل اللاعب الأرجنتيني إلى مدينة الخبر، من أجل الالتحاق بتدريبات القادسية، استعداداً لانطلاق الدوري السعودي بالموسم الجديد.
والتحق فرنانديز بصفوف القادسية، بعد انتهاء عطلته التي حصل عليها، بعد مشاركته مع منتخب الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024.
ولعب إيزيكيل فرنانديز 69 مباراة بقميص فريقه السابق بوكا جوينورز في جميع البطولات، وسجل هدفين مع أربع تمريرات حاسمة.
وقال فرنانديز بعد توقيع العقود «سعيد بارتداء قميص القادسية واللعب في الدوري السعودي الذي يضم مجموعة من النجوم العالميين، كما أن القادسية فريق عريق وطموح، وأتطلع للفوز معه بالألقاب».
وبوصول فرناندير اكتمل عقد اللاعبين الأجانب في القادسية رفقة كل من الأوروجوياني ناهيتان نانديز، والحارس البلجيكي كوين كاستيلس، والجناح المكسيكي جوليان كينونيس، والمدافع الإسباني ناتشو فرنانديز، والجابوني بيير إيمريك أوباميانج.

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