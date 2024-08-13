الصناعة والشباب

بتوجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستراتيجية بعيدة المدى، تراهن الإمارات على الشباب والصناعة من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً.

مجدداً، تلقى القطاعان دفعة قوية ودعماً كبيراً من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باستقبال سموه أمس وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدداً من الكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الصناعي وممثلي الشركات الصناعية وشركاء «برنامج مُصَنّعين» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

خلال اللقاء، قال صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله: «تعزيز القطاع الصناعي بكفاءات وطنية نوعية مؤهلة يعد من أهم أولوياتنا»، تأكيداً للحرص البالغ على الدور الأساسي والمهم للكوادر المواطنة المؤهلة التي تستهدف الدولة تمكينها للعمل والمنافسة في القطاع الصناعي، باعتباره رافداً أساسياً لمنظومة الاقتصاد الوطني. فالصناعة مجال واعد يوفر للشباب فرصاً كبيرة للعمل الوطني والمساهمة بقوة في بناء مستقبل الإمارات، لأنهم «القوة الدافعة والمحرك الأساسي لتنمية الدولة وتقدمها»، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وهم كالعهد بهم، موضع ثقة القيادة وتقديرها وتشجيعها، بنجاحهم المتواصل في دعم المسيرة الوطنية، بمزيد من الإنجازات في كل القطاعات، خاصة القطاع الصناعي.