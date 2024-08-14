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جهد استثنائي

جهد استثنائي
15 أغسطس 2024 00:15

بجهد متواصل على أكثر من صعيد، تعمل الإمارات بإخلاص شديد، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لتسوية النزاعات الإقليمية في المنطقة بالطرق الدبلوماسية والسياسية. وتولي الدولة اهتماماً كبيراً للأزمة في السودان، حيث دعمت باستمرار جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد، لرفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، وحقن دماء الأبرياء. الآن تكثف الإمارات العمل، بالتعاون مع الولايات المتحدة ومصر والسعودية، ضمن جهود دبلوماسية تستضيفها سويسرا، لإنهاء الأزمة، بعدما قدمت كل مساعدة إنسانية ممكنة لمساعدة الأشقاء السودانيين المتضررين على مواجهة الظروف الصعبة الناشئة عن تفاقم الأوضاع بسبب المواجهات.
البيان المشترك الصادر أمس عن الاجتماعات التي تشارك فيها الإمارات يمثل تطوراً مهماً في مسيرة الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لموقف الدولة الداعي إلى ضرورة تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، وإعلاء مصالح السودان العليا، والحفاظ على أمنه واستقراره.
تأكيد الإمارات مع الدول المشاركة في الجهود الدبلوماسية الجارية، على دعم السودان وضرورة وصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية، يساعد بالتأكيد على تهيئة الأجواء لإنهاء الأزمة التي تأمل الإمارات في التوصل إلى تسوية ناجحة لها، بضمان الأطراف الإقليمية والدولية المعنية.

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