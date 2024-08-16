قرعة شباب الأهلي والشارقة في «أبطال آسيا 2»



الرياض (د ب أ)



أسفرت قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا الثاني 2024-2025، عن مواجهات قوية ومثيرة.

وأجريت القرعة في الحفل الذي أقيم، بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتضم المسابقة الجديدة بالمستوى الثاني للرجال 32 نادياً، تم توزيعها على 8 مجموعات، بواقع 4 مجموعات في منطقة الغرب ومثلها في الشرق، بحيث تتكون كل مجموعة من 4 أندية.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن منافسات مرحلة المجموعات تجرى بنظام الدوري من مرحلتين، في الفترة من 17 سبتمبر القادم حتى 5 ديسمبر المقبل.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، الذي تقام منافساته في فبراير 2025، ويتبع ذلك دور الثمانية في مارس 2025 وقبل النهائي في أبريل القادم، قبل أن تختتم البطولة بإقامة النهائي من مباراة واحدة يوم 17 مايو 2025 .

في منطقة الغرب، ضمت المجموعة الأولى أندية الوكرة القطري، وتراكتور الإيراني، وموهون باجان سوبر جاينت الهندي، ورافشان الطاجيكي.

وفي المقابل تضم المجموعة الثانية أندية التعاون السعودية، والقوة الجوية العراقي، والخالدية البحريني، والتين أسير الطاجيكي.

وضمت المجموعة الثالثة سيباهان الإيراني، والشارقة الإماراتي، والاستقلال الطاجيكي، والوحدات الأردني، في حين تضم المجموعة الرابعة شباب الأهلي الإماراتي، وناساف الأوزبكي، والحسين الأردني، والكويت الكويتي.

أما في منطقة الشرق، فقد ضمت المجموعة الخامسة سانفريس هيروشيما الياباني، وسيدني الأسترالي، وكايا ايلويلو الفلبيني، وإيسترن من هونج كونج.

واشتملت المجموعة السادسة على أندية زيجيانج الصيني، وبورت التايلاندي، وليون سيتي سايلرز السنغافوري وبيرسيب باندونج الإندونيسي.

وتضم المجموعة السابعة بانكوك يونايتد التايلاندي، ونام دينه الفيتنامي ولي مان من هونج كونج، وتامبنيز روفرز السنغافوري، بينما ضمت المجموعة الثامنة تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، وسيلانجور الماليزي، وموانج ثونج يونايتد التايلاندي، وديناميك هيرب سيبو الفلبيني.