عموتة يكشف مصير «ثنائي النشامى» مع الجزيرة



مراد المصري (أبوظبي)



أكد المغربي الحسين عموتة، مدرب الجزيرة، أن فرصة انضمام أحد ثنائي منتخب الأردن، موسى التعمري ويزن النعيمات، إلى صفوف «فخر أبوظبي»، أصبحت ضئيلة في الوقت الحالي، واعترف أنهما كانا موجودين على قائمة الأسماء المقترحة، للتعاقد معها خلال الصيف الحالي.

واعتبر عموتة، في المؤتمر الصحفي، قبل مواجهة البطائح يوم الأحد، في الجولة الأولى، من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، أن التعمري والنعيمات، اللذين أشرف على تدريبهما خلال الفترة الماضية، يستحقان الحضور مع أكبر الأندية، ولديهما الإمكانيات التي تؤهلهما لذلك. وقال «للأسف، الآن أصبحت إمكانية انضمامهما ضئيلة بعض الشيء، نظراً لمعطيات عدة مختلفة، وهما كانا من الركائز الأساسية مع منتخب الأردن، وما قدماه في كأس آسيا والتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم يسمح لهما بالظهور في دوري ونادٍ كبير».

وأضاف: «اختيارات اللاعبين كانت من خلال نقاش ورأي جماعي، وسعينا لأن نوفق في انتقاء اللاعبين الذين يوجدون في الفريق هذا الموسم».

ورداً على الظروف العائلية الخاصة التي كان يمر بها خلال الفترة التي قاد بها المنتخب الأردني، أوضح المدرب أنه يحضر لاستقدام عائلته للبقاء معه هنا بصفة دائمة، حيث يحتاج إلى وجودهم معه بشكل دائم، نظراً لأن قيادة الأندية تتطلب العمل المتواصل طوال الموسم بصفة يومية، على عكس تدريب المنتخبات الذي كان لفترات محددة ومتباعدة مرتبطة بأيام الفيفا، وحالياً أضع كامل تركيزي مع الجزيرة من أجل إعادته بسرعة إلى المقدمة، وهو يحتاج إلى وضع الوقت الكافي للعمل طيلة الموسم».

وعبَّر المدرب عن اعتزازه بردود فعل جماهير الجزيرة، عند إعلان التعاقد معه، وقال «هذا الأمر يضعني أمام مسؤولية كبيرة، لأن الجزيرة فريق إنجازات، والمسؤولون يريدون إعادة النادي إلى حصد الإنجازات والتتويج، والوجود في المقدمة، وفي الموسم الماضي عانى الفريق على صعيد الأداء والنتائج، التي لا تواكب الطموحات، نحتاج إلى بعض الوقت لاكتمال صفوف الفريق، ونعمل بجدية لوضع الفريق على الطريق الصحيح، للعودة إلى المقدمة تدريجياً».

وأشار المدرب إلى أن جميع اللاعبين يحرصون على الظهور بالشكل المطلوب، قبل خوض أول مباراة في الموسم، وإنْ كانت التشكيلة لم تكتمل لحد الآن، بسبب بعض الإصابات للاعبين من الموسم الماضي، أو خلال الأسبوع الماضي، مما يجعل الفريق بحاجة إلى الوقت للظهور بالشكل المطلوب.