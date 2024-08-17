سان جيرمان يضم «الشاب دويه»



باريس (أ ف ب)



عزز باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، صفوفه بضمه لاعب الوسط الهجومي الشاب ديزيريه دويه، البالغ 19 عاماً، بعقد يمتد لخمسة أعوام قادماً من المنافس المحلي رين، وذلك وفق ما أعلن نادي العاصمة.

وبات دويه، الحائز على فضية مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس مع المنتخب الفرنسي بقيادة المدرب تييري هنري، خامس لاعب يصل سان جيرمان هذا الصيف بعد لاعب الوسط البرازيلي جابريال موسكاردو، الحارس الروسي ماتفي سافونوف، لاعب الوسط البرتغالي جواو نيفيز وقلب الدفاع الإكوادوري ويليان باتشو.

وتدخل صفقة التعاقد مع دويه، التي قدرتها وسائل إعلام عدة بأكثر من 50 مليون يورو من دون المكافآت، ضمن السياسة الرياضية الجديدة لسان جيرمان الذي قرر التركيز على اللاعبين الشباب الموهوبين، بعد رحيل النجم كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني.

وقال الرئيس القطري لسان جيرمان ناصر الخليفي، في بيان، إن «ديزيريه هو أحد أكثر النجوم الشباب إثارة في فرنسا وأوروبا، ولديه رغبة كبيرة في النجاح على أعلى مستوى مع باريس سان جيرمان، نحن نواصل في باريس سان جيرمان بناء فريق رائع من اللاعبين الشباب الموهوبين في جميع المراكز، على أن يكون المبدأ الجماعي «الفريق كمجموعة» جوهر كل ما نقوم به».

وكان دويه الذي أثار اهتمام بايرن ميونيخ الألماني أيضاً، مرتبطاً مع رين حتى عام 2026 بعدما وقع معه أول عقد احترافي في 2022.

ويدخل دويه مع سان جيرمان في تنافس مع برادلي باركولا على شغل الجناح الأيسر، لكن بإمكان المدرب الإسباني لويس إنريكي الاعتماد عليه أيضاً في منتصف الملعب للاستفادة من قدراته الفنية الجيدة.