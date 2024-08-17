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الرياضة

فيل جونز يصل إلى «نهاية المشوار»

فيل جونز يصل إلى «نهاية المشوار»
17 أغسطس 2024 19:02

 
لندن (د ب أ)

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أكد فيل جونز، مدافع مانشستر يونايتد، ومنتخب إنجلترا السابق، اعتزاله كرة القدم.
وبدأ جونز «32 عاماً» مسيرته الاحترافية مع فريق بلاكبيرن، ويبقى بلا نادٍ، بعد انتهاء تعاقده مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الماضي، حيث أنهت الإصابة مسيرة دامت 12 عاماً مع الفريق الإنجليزي.
وخاض اللاعب الإنجليزي 229 مباراة بقميص مانشستر يونايتد، لكنه ظهر في 6 مباريات فقط، خلال المواسم الأربعة الأخيرة بالدوري الإنجليزي.
وصرح جونز عبر إذاعة (بي بي سي 5): «لقد انتهت مسيرتي بشكل أقصر مما كنت أتمنى، بالطبع أشعر بخيبة أمل، ولكن بإمكاني النظر إلى النصف الممتلئ من الكوب في الوقت الحالي».
وبسؤاله عما إذا كان قد اعتزل رسمياً، أجاب جونز «نعم، لقد عانيت في نهاية مسيرتي، وقدمت كل ما لدي ولم أدخر جهداً، وللأسف انتهت مسيرتي بهذه الطريقة».
ولعب جونز 27 مباراة دولية بقميص منتخب إنجلترا، وشارك في بطولة أمم أوروبا 2012 وكأس العالم 2014 و2018، وكان ضمن فريق مانشستر يونايتد الفائز بلقب الدوري لآخر مرة في 2013.
وكشف جونز عن خططه المستقبلية «حصلت على الرخصة التدريبية الأولى من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الموسم الماضي، وعملت لفترة قصيرة مع فريق الشباب في مانشستر يونايتد تحت 18 عاماً، وكانت تجربة مفيدة واستمتعت بها».
وقال «أتخيل نفسي مدرباً لفريق، لكن أعرف أن هناك خطوات لبلوغ هذه المرحلة، وأنا على استعداد لها، ولدي إصرار على تحقيقها».

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