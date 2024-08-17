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«الطائرة» يكسب لبنان في «غرب آسيا»

«الطائرة» يكسب لبنان في «غرب آسيا»
17 أغسطس 2024 21:48

العين (وام)

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فاز منتخبنا الوطني لكرة الطائرة على نظيره اللبناني 3- 2، بالأشواط 25- 22، و16 -25، و25- 18، و23 -25، و15 - 6، ضمن الجولة الثانية من بطولة غرب آسيا الثانية لمنتخبات الشباب مواليد 2005، المقامة حالياً، على صالة نادي العين، وتستمر إلى 25 أغسطس الجاري، بمشاركة 9 منتخبات تم تقسيمها إلى مجموعتين.
ويعد الفوز الثاني على التوالي لمنتخبنا بعد تفوقه في المباراة الافتتاحية على نظيره الفلسطيني 3 - صفر.
وشهدت مباريات البطولة، في جولتها الثانية أيضاً فوز الكويت على قطر 3- 1، بالأشواط 25 - 18، و24 - 26، و25- 15، و25 - 10 والسعودية على الأردن 3 - صفر، بالأشواط 25 - 20، و25 - 16، و25 - 23.
وتتواصل المنافسات الأحد بإقامة 3 مباريات بين الإمارات والسعودية، ويواجه البحرين نظيره السوري، ويلتقي لبنان مع فلسطين.

الإمارات
الكرة الطائرة
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