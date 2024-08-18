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الرياضة

ميلان.. «نقطة» في «الرمق الأخير»!

ميلان.. «نقطة» في «الرمق الأخير»!
18 أغسطس 2024 09:40

ميلانو (رويترز) 

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 سجل ألفارو موراتا ونواه أوكافور هدفين قرب النهاية، لينجو ميلان من فخ الخسارة في مباراته الافتتاحية بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، والأولى بقيادة المدرب باولو فونسيكا، ويتعادل 2-2 مع ضيفه تورينو.
وبدأ ميلان المباراة بقوة، ولعب مالك تياو ضربة رأس أبعدها الدفاع من على خط المرمى في الدقائق الأولى، لكن تورينو هيمن على المباراة مع مرور الوقت.
وتقدم الفريق الزائر بعد نصف ساعة من اللعب، عندما أطلق راؤول بيانوفا ضربة رأس اصطدمت بالقائم، وحاول تياو مدافع ميلان إبعاد الكرة، لكنه وضعها بالخطأ في مرماه.
وأنقذ مايك ماينان حارس ميلان العديد من الفرص التي سنحت للفريق الزائر لمضاعفة تقدمه في الشوط الأول.
لكن تورينو نجح في مضاعفة النتيجة في الدقيقة 68، حين سجل دوفان زاباتا من ضربة رأس بعد تمريرة عرضية من فالنتينو لازارو.
ومع ارتفاع صيحات الاستهجان من جانب الجماهير قبل دقيقة واحدة على نهاية الوقت الأصلي، منح موراتا الجماهير بصيصاً من الأمل، بعدما حول تسديدة من مدى بعيد من زميله تيجاني ريندرز نحو الشباك ليقلص الفارق لميلان.
واستغل ميلان الأجواء المثيرة في ملعبه خلال الوقت بدل الضائع من المباراة ليطلق أوكافور تسديدة قوية لينتزع لفريقه التعادل ويجنبه الهزيمة. 

الدوري الإيطالي
ميلان
تورينو
ألفارو موراتا
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