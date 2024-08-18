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الرياضة

ليفركوزن.. «السوبر الأول»

ليفركوزن.. «السوبر الأول»
18 أغسطس 2024 09:51

ليفركوزن (أ ف ب) 

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أحرز باير ليفركوزن، بطل الدوري والكأس، مسابقة الكأس السوبر الألمانية للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على ضيفه شتوتجارت وصيفه في الدوري بركلات الترجيح 4-3، بعد تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي.
وفشل شتوتجارت، الفائز باللقب عام 1992، في الاستفادة من النقص العددي في صفوف مضيفه، إثر طرد مهاجمه الفرنسي مارتن تيرييه بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 37، لتستقبل شباكه هدفاً قاتلاً من «البديل» المهاجم التشيكي باتريك شيك (88)، بعدما كان أدرك التعادل عبر الفرنسي إنزو ميو (15)، رداً على هدف الافتتاح من مهاجم ليفركوزن النيجيري فيكتور بونيفايس (11)، قبل أن يتقدم بفضل «البديل» دنيس أونداف (63).
وفي ركلات الترجيح، تألق حارس ليفركوزن الفنلندي لوكاش هراديتسكي في صد كرة فرانتس كرايتزيج، وسدد الكونغولي سيلاس فوق المرمى، فيما لم يخفق أي من لاعبي ليفركوزن بركلته الترجيحية.
وقال أونداف عقب خسارة فريقه لقناة «سات 1»: «عندما تلعب ضد 10 لاعبين، وتتقدم في النتيجة، لا يمكنك الخسارة، الأخطاء الصغيرة تُعاقب عليها».
واعتُبرت النسخة الخامسة والعشرين من الكأس السوبر تاريخية، لأنها المرة الأولى منذ 1993 التي لا يكون فيها بايرن ميونيخ أو بوروسيا دورتموند طرفاً في هذه المواجهة الافتتاحية للموسم الجديد.
وتجمع الكأس السوبر بين المتوّج بلقب بالدوري والفائز بالكأس، إلا أن تحقيق ليفركوزن للثنائية المحلية سمح لشتوتجارت صاحب المركز الثاني في «البوندسليجا» بخوض المواجهة.
وهيمن ليفركوزن على الكرة الألمانية في الموسم الماضي، وفاز بلقب الدوري للمرة الاولى في تاريخه، من دون أن يتعرض لهزيمة في سابقة تاريخية في «البوندسليجا»، عجز عنها عملاق بافاريا، ليحصد 90 نقطة تحت إشراف مدربه الإسباني شابي ألونسو.
تلقى خسارة يتيمة في 53 مباراة خاضها في مختلف المسابقات العام الماضي، وكانت في نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» أمام أتالانتا الإيطالي 0-3.
وخاض ليفركوزن المباراة على ملعبه «باي أرينا»، متسلحاً بعدم خسارته أمام شتوتجارت في مبارياته الـ 12 الأخيرة في مختلف المسابقات، قبل أن يرفع غلته إلى 13 مع الكأس السوبر.

 

 

 

ألمانيا
كأس السوبر الألماني
باير ليفركوزن
شتوتجارت
تشابي ألونسو
بايرن ميونيخ
دورتموند
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