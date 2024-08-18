الخير والعطاء في الإمارات شجرة طيبة خصبة، أصلها ثابت، وفروعها النضرة تمتد عبر العالم من أجل الإنسانية والكرامة البشرية. اليوم يعكس احتفاء الدولة بيوم العمل الإنساني كل القيم النبيلة الراسخة في مجتمع الإمارات، والتي غرسها، مع البذرة الأولى لشجرة الاتحاد الوارفة، المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون.

وبدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، أصبحت الإمارات تتصدر دول العالم في تقديم المساعدات الإنسانية؛ لإغاثة الفئات الأكثر هشاشة والمنكوبين والمحتاجين بتوفير الرعاية الصحية والمواد الغذائية والمياه النظيفة والتعليم، والحماية لهم في مواجهة الكوارث الطبيعية والاضطرابات السياسية، وتفشي الأوبئة. نهر متدفق بخير لا ينقطع، ينبع من إيمان عميق، والتزام راسخ برسالة حضارية تتوارثها الأجيال تجاه البشرية ومستقبلها دونما تفرقة بين جنسية أو ديانة. وفي وقت يواجه العالم تحديات كبرى؛ بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية والحروب وتغيرات المناخ، تشتد الحاجة إلى جهود الإمارات الإنسانية الخيِّرة، بتعاملها التاريخي مع الآخرين، واعتزازها بثقافة العمل الإنساني الذي يعد جزءاً أصيلاً من هويتنا الوطنية وتاريخنا المجيد وديننا الحنيف. لذلك نحن على الدرب سائرون بالخير والعطاء والنماء لرخاء العالم وازدهاره وأمنه واستقراره.