الثلاثاء 20 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

انطلاقة قوية لدورة «دبي الرياضي» للألعاب الجماعية

انطلاقة قوية لدورة «دبي الرياضي» للألعاب الجماعية
19 أغسطس 2024 15:05

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مركز أبوظبي العقاري يطلق أول مؤشر إيجاري سكني في الإمارة
الإمارات: معاً لإعادة فتح شرايين الإمداد الرئيسية داخل السودان


انطلقت منافسات الدورة الصيفية للألعاب الجماعية بأندية دبي التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، في إطار سياسة المجلس لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية 2023 - 2033، وكذلك دعم جهود الأندية في إعداد فرقها لمنافسات الموسم الرياضي 2024-2025، والتي تضم 3 رياضات، هي كرة السلة والكرة الطائرة واليد، بمشاركة فرق فئتي الشباب والناشئين من أندية دبي الأربعة شباب الأهلي، والنصر، والوصل، وحتا.
وشهدت صالات نادي النصر وشباب الأهلي والوصل منافسات قوية بين فرق الناشئين والشباب في الرياضات الثلاث التي يتضمنها برنامج الدورة، فيما تتواصل الثلاثاء، المنافسات بإقامة الجولة الثانية من بطولة كرة السلة حيث تقام 6 مباريات، ضمن فئتي الناشئين والشباب، ويلتقي الوصل مع شباب الأهلي ضمن فئة الناشئين في الساعة 11:00 صباحاً بصالة راشد بن حمدان الرياضية المغطاة في النصر، كما يلتقي النصر مع الوصل في الساعة 12:15 ظهراً، ويلتقي النصر مع شباب الأهلي في الساعة 1:30 ظهراً، كما تقام منافسات فئة الشباب في التوقيت ذاته وبنفس الترتيب.
وعلى صعيد منافسات بطولة كرة اليد، تتواصل المباريات في صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، حيث تقام الثلاثاء مباراتان ضمن منافسات فئة الشباب يلتقي فيهما فريق النصر مع منتخب الإمارات لكرة اليد للناشئين في الساعة 12:40 ظهراً، كما يلتقي الوصل مع شباب الأهلي في الساعة 1:30 ظهراً، وفي فئة الناشئين يلتقي شباب الأهلي مع الوصل في الساعة 11:00 صباحاً، ويلتقي النصر مع الوصل في الساعة 11:50 صباحاً.
وفي منافسات الكرة الطائرة يلتقي الثلاثاء شباب الأهلي مع الوصل في الساعة 10:00 صباحاً في صالة الشيخ مكتوم بن محمد المغطاة بنادي شباب الأهلي بمنطقة القصيص، كما يلتقي النصر مع حتا في الساعة 11:30 صباحاً.
ويشارك في منافسات الدورة 260 لاعباً من فئتي الناشئين والشباب والذين يخوضون 39 مباراة في جميع الألعاب، موزعة على 18 مباراة لكرة السلة و12 مباراة لكرة اليد و9 مباريات للكرة الطائرة، وتقام المباريات بطريقة اللعب من دور واحد، وتم توزيع المنافسات على صالات الأندية الرياضية، حيث تقام منافسات الكرة الطائرة في صالة نادي شباب الأهلي بمنطقة القصيص، فيما تقام منافسات كرة السلة في صالة نادي النصر، وتقام منافسات كرة اليد في الوصل.
 

الإمارات
دبي
مجلس دبي الرياضي
شباب الأهلي
النصر
الوصل
حتا
آخر الأخبار
جوتا سعيد باللعب في مركز قلب الهجوم بليفربول
الرياضة
جوتا سعيد باللعب في مركز قلب الهجوم بليفربول
اليوم 11:45
فياريال وأتليتيكو.. ماذا حدث في لا سيراميكا؟
الرياضة
فياريال وأتليتيكو.. ماذا حدث في لا سيراميكا؟
اليوم 11:30
المستشفى الإماراتي العائم في العريش يحتفل بيوم الاستقلال الإندونيسي الـ79
علوم الدار
المستشفى الإماراتي العائم في العريش يحتفل بيوم الاستقلال الإندونيسي الـ79
اليوم 11:22
فيضانات في الولايات المتحدة(أرشيفية)
الأخبار العالمية
فيضانات "غير مسبوقة" في ولاية كونيتيكت الأميركية
اليوم 11:05
«الأوكسجين» يدخل الدوري الإنجليزي !!
الرياضة
«الأوكسجين» يدخل الدوري الإنجليزي !!
اليوم 11:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©