انطلاقة قوية لدورة «دبي الرياضي» للألعاب الجماعية



دبي (الاتحاد)



انطلقت منافسات الدورة الصيفية للألعاب الجماعية بأندية دبي التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، في إطار سياسة المجلس لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية 2023 - 2033، وكذلك دعم جهود الأندية في إعداد فرقها لمنافسات الموسم الرياضي 2024-2025، والتي تضم 3 رياضات، هي كرة السلة والكرة الطائرة واليد، بمشاركة فرق فئتي الشباب والناشئين من أندية دبي الأربعة شباب الأهلي، والنصر، والوصل، وحتا.

وشهدت صالات نادي النصر وشباب الأهلي والوصل منافسات قوية بين فرق الناشئين والشباب في الرياضات الثلاث التي يتضمنها برنامج الدورة، فيما تتواصل الثلاثاء، المنافسات بإقامة الجولة الثانية من بطولة كرة السلة حيث تقام 6 مباريات، ضمن فئتي الناشئين والشباب، ويلتقي الوصل مع شباب الأهلي ضمن فئة الناشئين في الساعة 11:00 صباحاً بصالة راشد بن حمدان الرياضية المغطاة في النصر، كما يلتقي النصر مع الوصل في الساعة 12:15 ظهراً، ويلتقي النصر مع شباب الأهلي في الساعة 1:30 ظهراً، كما تقام منافسات فئة الشباب في التوقيت ذاته وبنفس الترتيب.

وعلى صعيد منافسات بطولة كرة اليد، تتواصل المباريات في صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، حيث تقام الثلاثاء مباراتان ضمن منافسات فئة الشباب يلتقي فيهما فريق النصر مع منتخب الإمارات لكرة اليد للناشئين في الساعة 12:40 ظهراً، كما يلتقي الوصل مع شباب الأهلي في الساعة 1:30 ظهراً، وفي فئة الناشئين يلتقي شباب الأهلي مع الوصل في الساعة 11:00 صباحاً، ويلتقي النصر مع الوصل في الساعة 11:50 صباحاً.

وفي منافسات الكرة الطائرة يلتقي الثلاثاء شباب الأهلي مع الوصل في الساعة 10:00 صباحاً في صالة الشيخ مكتوم بن محمد المغطاة بنادي شباب الأهلي بمنطقة القصيص، كما يلتقي النصر مع حتا في الساعة 11:30 صباحاً.

ويشارك في منافسات الدورة 260 لاعباً من فئتي الناشئين والشباب والذين يخوضون 39 مباراة في جميع الألعاب، موزعة على 18 مباراة لكرة السلة و12 مباراة لكرة اليد و9 مباريات للكرة الطائرة، وتقام المباريات بطريقة اللعب من دور واحد، وتم توزيع المنافسات على صالات الأندية الرياضية، حيث تقام منافسات الكرة الطائرة في صالة نادي شباب الأهلي بمنطقة القصيص، فيما تقام منافسات كرة السلة في صالة نادي النصر، وتقام منافسات كرة اليد في الوصل.

