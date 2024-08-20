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الرياضة

فتى الملاعب الترابية في أفريقيا يخطف نجومية «الليجا»

فتى الملاعب الترابية في أفريقيا يخطف نجومية «الليجا»
20 أغسطس 2024 13:00


مراد المصري (أبوظبي)
تحوّل النيجيري كريستانتوس أوتشي، لاعب خيتافي، إلى ظاهرة سارة مع انطلاق منافسات الدوري الإسباني، إذ يمكن استلهام الأمل من حكايته، كفتى كان يلعب كرة القدم على الملاعب الترابية في بلاده قبل نحو عامين فقط، وبعدما عبر من خلال دوري الدرجة الخامسة ثم دوري الدرجة الثالثة في إسبانيا الموسم الماضي، وجد نفسه الآن مع المحترفين في «الليجا».
وتألق كريستانتوس أوتشي بتسجيل هدف التعادل لخيتافي أمام أتلتيك بلباو في ملعب سان ماميس، ليسجل في أول ظهور في «الليجا»، ويثبت صاحب الـ 21 عاماً أن الأحلام قابلة للتحقيق.
ولد أوتشي في أويري، عاصمة ولاية إيمو في نيجيريا، حيث كان يخوض منافسات كرة القدم على الملاعب الترابية، قبل أن ينجح بالحصول على فرصة للعب مع نادي مورالو سي بي، وهو نادٍ صغير من نافالمورال دي لا ماتا، من منطقة إكستريمادورا في جنوب غرب إسبانيا، حيث بدأ في دوري الدرجة الخامسة في إسبانيا في عام 2023، وواصل بعد ذلك مسيرته مع نادي سبتة، ولعب في دوري الدرجة الثالثة خلال الموسم الماضي
لفت اللاعب انتباه خوسيه بوردالاس مدرب نادي خيتافي الذي طلب التعاقد معه، إذ رأى المدر فيه لاعباً مثالياً لأسلوب لعبه، نظراً لجودته في التعامل مع الكرة وقوته البدنية.
ولعل الهدف الذي سجله في قلب ملعب سان ماميس، هو شهادة على قداته، وهو الذي لعب في مركز المهاجم، بسبب الغيابات في صفوف الفريق، عوضاً عن مركز خط الوسط، حيث ارتقى عالياً ليحول الكرة برأسه إلى داخل الشباك من ركلة ركنية، ويمنح فريقه نقطة ثمينة في واحدة من أصعب الملاعب في «الليجا».
من المرجح أن نرى أوتشي يتراجع إلى مركزه الطبيعي في خط الوسط، خلال الأسابيع المقبلة، وهو يرتبط مع نادي العاصمة بعقد حتى عام 2028.
أشاد ديفي سوريا حارس مرمى خيتافي بقدرات زميله، وقال: «إنه موهبة رائعة، وسيساهم معنا كثيراً، عليه أن يتكيف مع الصعود إلى الدرجة الأولى، وهو يلعب بشكل مريح في أي مركز يضعه المدرب فيه، يجب مراقبته عن كثب».

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