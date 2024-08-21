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أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

شعار «الأرصاد»
21 أغسطس 2024 08:36

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح  اليوم.
وأكد الأرصاد عبر حسابه في منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 19.4 درجة مئوية في جبل مبرح (رأس الخيمة) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
درجات الحرارة
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