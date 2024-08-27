مفهوم جديد للفخامة مع مفروشات صوفيا هوم المودرن.. وجهتك الأولى للأثاث العصري الفاخر في الإمارات

تجربة فريدة وخدمات تجهيز وتأثيث المشاريع السكنية والتجارية بمعايير عالمية مع استشارة ديكور مجانية في معارض صوفيا هوم بدبي هيلز مول وأبوظبي الغاليريا مول، بالإضافة إلى خدمة التوصيل لكل الإمارات من متجرك للأثاث الفاخر.







المفروشات ليست مجرد إضافة جمالية فحسب؛ بل تحمل طاقة وتأثيراً مباشراً على كل زاوية في المنزل. وفقاً للعديد من الدراسات حول تأثير المفروشات على حياة الأشخاص، يتضح أن لها دوراً كبيراً في جعل المساحة مشرقة ومريحة نفسياً أو كئيبة وغير منظمة وذات تاثير سلبي. لذا، يجب أن تكون دقيقاً عند اختيار قطع الأثاث والديكور، وتنسيقها بتأن وتخطيط دقيق، لمعرفة القطع التي تتناسب مع كل مساحة ودورها في تحسين الأجواء واعطاء قيمة جمالية وعملية بنفس الوقت. والابتعاد عن الشراء العشوائي للمفروشات الذي قد يؤدي إلى فوضى داخلية وإحساس عام بالتشتت وعدم الراحة في المنزل. هنا يأتي دور صوفيا هوم، حيث يقدم خبراء الديكور المتخصصون مفروشات منسقة بعناية تامة، مع التركيز على ذوقك الشخصي وأبعاد مساحتك الفريدة.

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صوفيا هوم للمفروشات.. أفضل متجر أثاث فاخر في الإمارات



اذا كنت تبحث عن أفضل محلات الأثاث والمفروشات في أبوظبي ودبي، يمكنك دائمًا الاعتماد على مفروشات صوفيا هوم الأنيقة والعملية، حيث يقدم لك محل المفروشات هذا خدمة تسوق أثاث المنزل أونلاين في الإمارات بفضل تشكيلة تأتي بتصاميم متنوعة تشمل مفروشات مودرن ومعاصرة، حيث نضمن لك الجودة العالية لكل مختاراتنا من الماركات العالمية. "صوفيا هوم" هي أحد أفضل محلات الأثاث والمفروشات والديكور الفاخر في دولة الإمارات ومنطقة الخليج. عُرفت "صوفيا هوم"بكونها بيت الأثاث المنزلي الفاخر الكلاسيكي والمعاصر، حيث تقدم تشكيلة مميزة وإكسسوارات الديكور المنزلي التي تم اختيارها من قبل أفضل مصممي الديكور، لتلبية احتياجات وأذواق العملاء بناءً على دراسة معمقة لما يناسب كل مشروع.

رشا حمصي تقود "صوفيا هوم" نحو التميز في عالم الأثاث الفاخر



منذ تأسيسها في عام 2019 "صوفيا هوم" بقيادة المصممة والمهندسة رشا حمصي، المديرة التنفيذية لشركتي صوفيا هوم وباتينا للتصميم الداخلي، تحرص على تقديم محطة واحدة لكل احتياجات المنزل المعاصر من مفروشات واكسسوارات مميزة. حيث تقدم "صوفيا هوم" قطع مفروشات متنوعة لمختلف أقسام المنزل من كنب لطاولات وثريات ولوحات وغيرها، مجهزة من قبل مصممي الديكور المحترفين بتصاميم أنيقة وجودة عالية، مما جعلها واحدة من أبرز الشركات في مجال بيع الأثاث المنزلي الفاخر بالتجزئة في الإمارات، متخصصة في فرش وتجهيز المشاريع وأعمال الديكور والتأثيث، لكل المشاريع السكنية والتجارية والحكومية بما في ذلك الشركات الفنادق والعقارات ومؤسسات الرعاية الصحية وغيرها.

رشا حمصي، المديرة التنفيذية لشركتي صوفيا هوم وباتينا للتصميم الداخلي



تجربة فريدة مع خدمات شاملة لفرش وتجهيز المشاريع من صوفيا هوم



تضم معارض صوفيا هوم في أبوظبي ودبي أفضل تشكيلة من المفروشات الفخمة في الإمارات، واكسسوارات المنزل، وإضاءة غرفة الجلوس، وورق الجدران، بالإضافة إلى تصاميم غرف نوم مودرن بنمط فندقي، وأرائك وكنب قابلة للتخصيص والتفصيل، وأثاث غرف نوم كينج وغرف نوم الأطفال وأطقم غرفة الجلوس وأثاث غرفة المعيشة وديكورات المجالس بتصميم عربي وكلاسيكي ومودرن، ومفروشات غرفة النوم وأطقم غرفة الطعام والمكاتب والأرائك والطاولات وغيرها الكثير، بالإضافة إلى العديد من خدمات الديكور المميزة بخصومات وتخفيضات منزلية استثنائية. مع توصيل لكل الإمارات وخدمات الشحن لكل دول الخليج (مملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية).



تسوق مفروشات وديكور المنزل بتصاميم عالمية تناسب كل مساحة



اذا كنت تبحث عن قطعة فريدة وفاخرة، تتماشى مع مساحتك بشكل مثالي، فتشكيلة صوفيا الحصرية هي الخيار المثالي لك. من خلال تشكيلة منتخبة من كبرى العلامات التجارية المعروفة عالميا مثل روبيرتو جيوفانيني الإيطالية و أثاث أليكونس الأمريكي والعديد من ماركات الأثاث أوروبية وأمريكية، وبفضل خدمات التصميم المخصصة التي تقدمها الشركة، يمكنك أن تجد أو تطلب تنفيذ قطع مفروشاتك وفقًا لاحتياجاتك، بمساعدة خبراء التصميم الداخلي لدى صوفيا هوم.



تصاميم غرف نوم صوفيا هوم الفندقية تحول الأحلام إلى واقع



تتفرد صوفيا هوم بخدمة تمكن عملائها من اختيار تصميم غرفة النوم من مجموعة حصرية تضم أكثر من 25 تصميماً جاهزاً للتنفيذ، متيحة الفرصة للعميل ليطلق العنان لأفكاره الإبداعية بما يتوافق واحلامه فيختار بكل سهولة أثاثه المنزلي وديكور غرفته بحرية مطلقة.

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خدمات ديكور حصرية لمساحة متكاملة من أفضل محل أثاث



تقدم صوفيا هوم تشكيلة واسعة من السجاد، بالإضافة إلى تشكيلة فريدة من ورق الجدران، والستائر القابلة للتنفيذ، فتستطيع الحصول على تصميم مخصص للستائر بمساعدة خبراء ديكور، واختيار الألوان والخامات التي تتناسب مع مساحتك. بالنسبة لمحبي العطور والشموع المنزلية، توفر صوفيا هوم كذلك عطور باوباب البلجيكية وعطور تياترو الإيطالية. ومجموعة واسعة من الإكسسوارات المتنوعة والاضاءات المنزلية، بالإضافة إلى لوحات مرسومة يدويًا يمكن إضافتها لمشروعك، لخلق مساحة دافئة ومتناغمة.



استشارة ديكور مجانية من خبراء صوفيا هوم



استفد من خدمة استشارة ديكور مجانية من صوفيا هوم، حيث يتواجد فريق مصممي الديكور المحترفين دائمًا في معارضنا بأبوظبي في الغاليريا مول وفي دبي هيلز مول، جاهزون لخدمتكم. تقدم صوفيا هوم خصومات مميزة على مفروشات وديكور المنزل طوال العام، بما في ذلك تخفيضات الصيف وعروض رمضان وخصومات نهاية العام وعروض عيد الأضحى وتخفيضات عيد الفطر وعروض أيام الاتحاد، بالإضافة إلى خصومات فزعة وإسعاد وحماة الوطن. اشترك في النشرة الإخبارية أو تابعنا على إنستجرام لمعرفة المزيد حول الخصومات والعروض المستمرة.



الغاليريا جزيرة المارية، أبوظبي: 024449737 و 0506786130



دبي هيلز مول، دبي: 043287300 و 0505966528





تسوق أثاث المنزل أونلاين : www.sophiahome.com





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