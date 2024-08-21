توطين القطاع الخاص، مهمة وطنية، وأولوية تتصدر أجندة الإمارات لاستشراف المستقبل، بما يضمن للأجيال الجديدة من أبناء الوطن فرص العمل التي توفِّر لهم ولأسرهم العيش الكريم. وحِرص القطاع الخاص على استقطاب الآلاف من الكوادر الوطنية، يعزز دوره، ويُرسِّخ مكانته صرحاً وطنياً، يلبي تطلعات القيادة، ويمنح أبناء الوطن الفرصة كاملة لإثبات قدراتهم المهنية والعلمية.

وبدعم القيادة الحكيمة، نجح مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وبرنامج «نافس»، خلال فترة زمنية قصيرة، في تحفيز المنشآت الخاصة لتوظيف المواطنين، ورفع تنافسيتهم عالمياً، ليبلغ عدد الإماراتيين في القطاع بنهاية يوليو الماضي أكثر من 113 ألف مواطن، الأمر الذي يُرسِّخ مكانة القطاع المتميزة شريكاً أساسياً واستراتيجياً في تنمية الوطن.

وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة «مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية»، لفريق عمل المجلس بشأن تكثيف الجهود لتعزيز فرص المواطنين في منظومة العمل بالقطاع الخاص، تحمل رسالة مهمة للمعنيين بملف التوطين، سواء من المسؤولين أو المؤسسات والشركات، بضرورة مضاعفة الجهود ومواصلة الإنجازات التي تضمن تمكين المواطن من أداء رسالته الوطنية في هذا القطاع الحيوي.