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الزمالك.. «كأس العذاب»!

الزمالك.. «كأس العذاب»!
22 أغسطس 2024 08:52

القاهرة (د ب أ)

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ودع الزمالك كأس مصر، بعد الخسارة أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح، ضمن منافسات دور الـ16.
ولم يحافظ الزمالك على تقدمه بهدف لاعبه الشاب أحمد عبد الرحيم «إيشو» في الدقيقة 79، حيث أدرك طلائع الجيش التعادل، بهدف لاعبه محمد حمدي زكي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.
واستمر التعادل بنتيجة 1-1 على مدار الشوطين الإضافيين، ليتم اللجوء لركلات الترجيح، التي حسمها طلائع الجيش لمصلحته بنتيجة 5-3، وتأهل طلائع الجيش لمواجهة الإسماعيلي يوم السبت المقبل، على ملعب جهاز الرياضة العسكري.
وكان الإسماعيلي تأهل بفوزه 2 - صفر على سموحة.
وأصبح بيراميدز أول المتأهلين إلى نصف نهائي البطولة، عقب فوزه 4 - صفر على الجونة، في دور الثمانية للمسابقة.
تقدم بيراميدز مبكراً بهدف حمل توقيع نجمه الكونغولي الديمقراطي فيستون كالالا ماييلي في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف أحمد سامي الهدف الثاني في الدقيقة 43، وأضاف البوركيني ابراهيم بلاتي توريه الهدف الثالث لبيراميدز في الدقيقة 57، فيما أضاف مصطفى فتحي الهدف الرابع لبيراميدز في الدقيقة 79، معوضاً ركلة الجزاء التي أهدرها في الدقيقة 79. وضرب بيراميدز، الذي حصل على وصافة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، موعداً في المربع الذهبي للبطولة مع الفائز من لقاء فاركو والمصري البورسعيدي بدور الثمانية للبطولة العريقة.
ويعد هذا هو الفوز الثالث لبيراميدز، الذي يطمح للتتويج بلقب كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، على الجونة في الموسم الحالي بمختلف المسابقات.
وكان بيراميدز تغلب 4- صفر على الجونة في أبريل الماضي ببطولة الدوري، قبل أن ينتصر عليه 1- صفر في الشهر التالي بذات المسابقة.

 

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