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«الأجنبي الخامس» صداع في رأس خورفكان!

«الأجنبي الخامس» صداع في رأس خورفكان!
22 أغسطس 2024 12:53

 
فيصل النقبي (خورفكان)

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يمثل الأجنبي الخامس صداعاً في رأس الجهاز الفني لخورفكان، بقيادة الروماني دانييل إيسايلا، قبل افتتاح «دوري أدنوك للمحترفين»، في اللقاء الأول خارج الأرض أمام العين يوم السبت المقبل، حيث لم تحسم الإدارة التعاقد مع أي مهاجم إلى الآن، حيث يخوض الفريق لقاءه الأول بأربعة أجانب فقط. 
ويمتد القلق إلى جماهير النادي التي ترى بأن إدارات النادي المتعاقبة لم تستطع طوال المواسم الخمس الماضية، من التوقيع مع مهاجمين جيدين يفيدون الفريق، رغم أن كل موسم يشهد التوقيع مع أكثر من مهاجم، يكون مصيرهم الفشل، وعدم تقديم الأداء المقنع، والقائمة ضمت في المواسم الماضية أمثلة لذلك، ومنهم دوجلاس وتانكي ورانييل وفابيو وتياجو وبورخا، وكلهم فشلوا في إقناع الجماهير بقدراتهم الهجومية، وربما الاستثناء الوحيد يتمثل في نجاح البرازيلي لورينسي الذي سجل خلال الموسم الماضي 10 أهداف، توجته هدافاً للفريق، وهو أحد الأجانب الأربعة الذين يعتمد عليهم المدرب هذا الموسم. 
وتكثف إدارة النادي جهودها من أجل حسم هذا الملف، حيث كادت أن تنجح منذ فترة في الاتفاق مع مهاجم كان في طريقه إلى التوقيع لخورفكان، قبل أن يتم انتقاله إلى الدوري السعودي لتضيع صفقة رائعة لـ «النسور».

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
دانييل إيسايلا
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