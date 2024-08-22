هاميلتون يؤيد عودة «الفورمولا-1» إلى أفريقيا



زاندفورت (أ ف ب)



شجّع بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون، فكرة أن تستضيف القارة الأفريقية إحدى جولات بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1»، وذلك تزامناً مع الحديث عن إمكانية إدراج رواندا على «الروزنامة».

وتساءل سائق مرسيدس على هامش جائزة هولندا الكبرى المقررة في عطلة نهاية الأسبوع الحالي «لماذا لا نكون (الفورمولا واحد) في تلك القارة؟».

وحدد الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد الإيطالي ستيفانو دومينيكالي موعداً لاجتماع الشهر المقبل مع ممثلين من رواندا قدموا اقتراحاً «جاداً».

ولم تحتضن أفريقيا إحدى جولات بطولة العالم للفورمولا واحد، منذ جائزة جنوب أفريقيا الكبرى عام 1993، لكن دومينيكالي قال لموقع «موتورسبورت» إن مسؤولي البطولة بحاجة إلى تقييم عوامل عدة، مضيفاً «نريد الذهاب إلى أفريقيا، لكننا بحاجة إلى الاستثمار الصحيح، والخطة الاستراتيجية الصحيحة».

لكن هاميلتون قال إن «الوقت مناسب 100 بالمئة» لعودة الفئة الأولى إلى القارة السمراء، مضيفاً «لا يمكننا إضافة سباقات في أماكن أخرى والاستمرار في تجاهل أفريقيا التي تكتفي بإعطاء باقي العالم لكن من دون أن يعطي أحد أي شيء لأفريقيا».

وأضاف «أعتقد أن إقامة جائزة كبرى هناك ستسلط حقاً الضوء على مدى روعة المكان وستجلب السياحة وجميع أنواع الأشياء».

وقال هاميلتون للصحفيين إنه كان يعمل خلف الكواليس وتحدّث إلى مسؤولين من رواندا التي وصفها بـ«أحد أفضل الأماكن التي زرتها على الإطلاق»، ومن جنوب أفريقيا.

وأشار ابن الـ39 عاماً الذي يخوض موسمه الأخير مع مرسيدس، قبل بدء مغامرة جديدة العام المقبل بألوان فيراري، إلى أنه لم ينسَ رحلة قام بها خلال عطلة الصيف في أفريقيا، بما في ذلك زيارة مخيمات اللاجئين مع منظمة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال عن محنة اللاجئين «إذا لم تروها وتختبروها أو تتحدثوا إلى شخص تأثّر بها بشكل كبير، فلن تتمكّنوا حتى من تخيّل ذلك (حجم المعاناة)»، مضيفاً أن الرحلة أعطته مادة للتفكير حول كيف يمكنه المساعدة بعد نهاية مسيرته في الفورمولا واحد، لكن في الوقت الحالي، فإن الأولوية هي أن تعود سباقات الفئة الأولى إلى القارة السمراء.

ورأى البريطاني الذي فاز في اثنين من السباقات الثلاثة الماضية، آخرهما في الجولة السابقة في بلجيكا نتيجة استبعاد زميله ومواطنه جورج راسل، بعدما تبيّن أن وزن سيارته أقل من الحدّ الأدنى المسموح به، أن «العذر الحالي هو أنه ربما لا توجد حلبة جاهزة، لكن هناك حلبة واحدة على الأقل جاهزة هناك»، مضيفاً «في الأمد القريب، يجب علينا أن نُدرِج هذه الحلبة ونجعلها جزءاً من الروزنامة ثم نعمل على بناء شيء أكثر».

ويدخل هاميلتون الجولة الخامسة عشرة لهذا الموسم، وهو في المركز السادس بـ150 نقطة، بفارق 127 عن المتصدر وحامل اللقب سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن.