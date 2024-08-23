سانشو.. الحلم «غير الواقعي» لبرشلونة!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن برشلونة مصمم على التعاقد مع «جناح»، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية بنهاية أغسطس الحالي، بعد أن فشل في الفوز بصفقة الدولي الإسباني نيكو وليامز الذي تمسك به ناديه أتلتيك بلباو، ورفض التفريط فيه هذا الصيف، لحاجته الشديدة إليه في الموسم الحالي، خاصة إن الفريق الباسكي يلعب في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

والاسم الذي يتردد كثيراً في هذه الآونة الأخيرة هو النجم الإيطالي فيدريكو كييزا جناح يوفنتوس تورينو، وإن كانت هناك خيارات أخرى عديدة يفكر فيها ديكو المدير الرياضي لـ «البارسا»، من أجل التعاقد مع إحداها.

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أنه من بين هذه الخيارات المحتملة، الدولي الإنجليزي جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد «المغضوب عليه» في ناديه، خاصة من جانب الهولندي إريك تن هاج المدير الفني، إذ وقعت بينهما مشادة، اتهم بعدها سانشو مدربه بالكذب، ولم يعتذر عن ذلك، ما جعل إدارة اليونايتد تصر على بيعه أو إعارته مجدداً، بعد أن تمت إعارته أول مرة الموسم الماضي لناديه الأسبق بروسيا دورتموند الألماني.

وقالت الصحيفة إن هناك اهتماماً من جانب باريس سان جيرمان للحصول على خدمات سانشو، ولو على سبيل الإعارة، وإن كانت المصادر القريبة من النادي الفرنسي أشارت إلى أن سان جيرمان صرف النظر عن استكمال التفاوض مع ممثليه.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشكلة التي تواجه برشلونة، فيما يتعلق بضم سانشو أن اليونايتد يريد مشترياً قادراً على دفع راتبه بالكامل، والذي يبلغ حوالي 15مليون جنيه إسترليني، وهو رقم لا يقدرعليه «البلاوجرانا»، في ظل الحالة المالية والاقتصادية السيئة التي يعيشها «الكتالوني»، وتحرمه حتى الآن من تسجيل بعض لاعبيه، وصفقاته الجديدة مثل الإسباني داني أولمو القادم من لايبزج الألماني، والذي سبق أن تألق في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة «يورو2024»، وحصل على لقب الهداف فيها، وأسهم في حصول «لاروخا» على البطولة.

واختتمت الصحيفة تقريرها بقولها إن كييزا يُعتبر حتى الآن الهدف الأقرب والأولوية الأولى، أما سانشو، فإنه «الحلم غير الواقعي» لديكو، ويبقى كذلك طالما استمرت المشاكل المالية لـ «الكتالوني».