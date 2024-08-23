جوارديولا: عودة جوندوجان إلى «السيتي» لم تفاجئني



لندن (د ب أ)



عاد الألماني إلكاي جوندوجان إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في خطوة مفاجئة، لكن الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني للفريق، لم يكن لديه أي شك في عودة القائد الفائز بالثلاثية مع الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن لاعب الوسط البالغ من العمر 33 عاماً أكمل انتقاله إلى ملعب الاتحاد، وذلك بعد عام من مغادرته الفريق إلى برشلونة الإسباني.

ووقع جوندوجان على عقد لمدة عام مع النادي الذي وصفه بالأفضل في العالم، فيما قال جوارديولا إن اللاعب قد يشارك مع الفريق في مواجهة إبسويتش تاون السبت بالجولة الثانية في الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا: «حينما يقول المدربين خلال فترة الانتقالات إن كل شيء يمكن أن يحدث، فهذا دليل حقيقي على ذلك، كانت مفاجأة كبيرة وغير متوقعة وحدثت».

وأضاف: «نحن نعرفه جيداً، أنا على المستوى الشخصي، وكذلك الجهاز الفني المعاون واللاعبين والجميع، ونعرف القدرات التي لديه والأداء الذي قدمه لقد لعب على مستوى عالٍ للغاية، واستمر في اللعب وخاض الكثير من الدقائق وكان منتجاً، وليس لدينا أي شكوك، حينما كان ذلك ممكنا بالنسبة لنا، ونحن سعداء جداً بعودته».