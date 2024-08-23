مفاجأة من العيار الثقيل في قائمة البرازيل



ريو دي جانيرو (أ ف ب)



استدعى دوريفال جونيور مدرب البرازيل الموهبة الصاعدة إستيفاو ابن الـ 17 عاماً للمرة الأولى إلى المنتخب الوطني لمواجهتي الإكوادور وباراجواي، ضمن محاولة إعادة «السيليساو» إلى سكة الانتصارات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلعب الجناح إستيفاو الذي بإمكانه أن يشغل أكثر من مركز في بالميراس، وهو النادي الذي دافع عن ألوانه الشاب إندريك (18 عاماً)، قبل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، والذي تم استدعاؤه أيضاً لمباراتي سبتمبر ضد الإكوادور وباراجواي.

وسيسير إستيفاو على خطوات إندريك، حيث سيغادر بلده الأم عندما يبلغ سن الـ 18 عاماً للتوجه إلى تشيلسي الإنجليزي الذي أعلن في يونيو أنه توصل إلى اتفاق لانتقاله إلى صفوفه في يوليو 2025.

في قائمة السيليساو، فجر المدرب دوريفال جونيور مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما فضّل المراهق إستيفاو على المهاجمين رافينيا «برشلونة الإسباني» وجابريال مارتينيلي (أرسنال الإنجليزي).

وكما كان متوقعاً، تم استدعاء نجمي ريال مدريد فينيسيوس جونيور ورودريجو، إلى جانب مدافعي باريس سان جيرمان الفرنسي ماركينيوس وبيرالدو، وجيرسون لاعب خط وسط فلامينجو، أحد نوادي ريو دي جانيرو.

ويستمر غياب نجم الهلال السعودي نيمار عن الملاعب، حيث يواصل تعافيه من إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها في أكتوبر الماضي.

ويأمل أصحاب القمصان الصفراء التصالح مجدداً مع الانتصارات، بعد الخروج من ربع نهائي النسخة الأخيرة من بطولة كوبا أميركا أمام أوروجواي بركلات الترجيح في يوليو.

وتحتل البرازيل حالياً المركز السادس برصيد 7 نقاط بعد 6 جولات في المجموعة المشتركة لتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026 متقدمة بفارق نقطتين فقط عن باراجواي. تتربع الأرجنتين على الصدارة مع 15 نقطة أمام أوروجواي (13) وكولومبيا (12).

وتعرض منتخب «السيليساو» لثلاث هزائم توالياً في المراحل الثلاث الأخيرة، وكانت أمام أوروجواي (0-2) في أكتوبر، ثم كولومبيا (1-2) والأرجنتين (0-1) في نوفمبر.

أقدم بطل العالم خمس مرات على تغيير المدرب، ليحل دوريفال جونيور بدلاً من فرناندو دينيز في يناير.

وبعدما كان من المتوقع أن يتولى قيادة «السيليساو»، فضّل الإيطالي كارلو أنشيلوتي تمديد عقده مع ريال مدريد.

ويستقبل المنتخب البرازيلي نظيره الإكوادوري في السادس من سبتمبر المقبل في كوريتيبا، قبل أن يواجه باراجواي بعد أربعة أيام في أسونسيون.

وهنا التشكيلة الأولية:

لحراسة المرمى: أليسون (ليفربول الإنجليزي)، بينتو (النصر السعودي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي)

للدفاع: دانيلو (يوفنتوس الإيطالي)، يان كوتو (بوروسيا دورتموند الألماني)، جيليرمي أرانا (أتلانتا مينيرو)، ويندل (بورتو البرتغالي)، لوكاس بيرالدو وماركينيوس (باريس سان جيرمان)، إيدر ميليتاو (ريال مدريد)، جابريال ماجاليايس (أرسنال الإنجليزي)

للوسط: أندريه (فلومينسي)، برونو جيمارايس (نيوكاسل الإنجليزي)، جيرسون (فلامينجو)، جواو جوميس (ولفرهامبتون الإنجليزي)، لوكاس باكيتا (وست هام الإنجليزي)

للهجوم: إندريك (ريال مدريد) إستيفاو (بالميراس)، لويز هنريكي (بوتافوجو)، بيدرو (فلامينجو)، فينيسيوس جونيور ورودريجو (ريال مدريد الإسباني)، سافينيو (مانشستر سيتي).