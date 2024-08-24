سلتا فيجو.. «6 من 6»

مدريد (أ ف ب)



حقق سلتا فيجو فوزه الثاني توالياً، منذ مطلع الموسم الحالي، إثر تغلبه على فالنسيا 3-1، في افتتاح المرحلة الثانية من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وسجل أوسكار مينجيسا (22) وياجو أسباس (27) وفران بلتران (60) أهداف سلتا فيجو، بعد أن افتتح دييجو لوبيز (15) التسجيل لفالنسيا.

وحصد سلتا فيجو 6 نقاط من مباراتين، علماً بأنه انتظر 11 مرحلة الموسم الماضي، ليحقق الرقم ذاته من النقاط.

وبات كلاوديو جيرالديز أول مدرب لسلتا فيجو لا يخسر في أول سبع مباريات رسمية على أرضه «5 انتصارات وتعادلين» مع فريقه، منذ فيكتور فرنانديز عام 1998، وفي المقابل، مني فالنسيا بخسارته الثانية توالياً.

وتألق في صفوف سلتا مهاجمه المخضرم ياجو أسباس «37 عاماً»، بتسجيله هدفاً، ونجاحه في تمريرة حاسمة، واختير افضل لاعب في المباراة.

وكان أسباس سجل هدفاً في الجولة الأولى في مرمى ألافيس خلال فوز فريقه 2-1.

وانتهت مباراة إشبيلية وفياريال بخسارة الأول على أرضه 1-2.

افتتح الجناح الهولندي أرنوت دانجوما التسجيل لفياريال، بعد مرور دقيقتين قبل أن يعادل إشبيلية عن طريق البلجيكي دودي لوكيباكيو «45+6»، لكن الكلمة الأخيرة كانت لفياريال عبر البديل أيوزي بيريز «90+5».