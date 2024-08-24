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الرياضة

دايلا: الوحدة يحتاج إلى 3 لاعبين

دايلا: الوحدة يحتاج إلى 3 لاعبين
24 أغسطس 2024 12:02

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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اعترف النرويجي روني دايلا مدرب الوحدة، بأن فريقه لم يظهر بالصورة المطلوبة أمام عجمان، في انطلاق «دوري أدنوك للمحترفين».
وقال: بدأنا اللقاء بشكل بطيء، ولا أعرف السبب في ذلك، ربما لأنها أول مباراة رسمية للفريق، واللاعبون بحاجة إلى مزيد من الوقت للانسجام، وكذلك لارتفاع المنسوب البدني.
وأضاف: رغم السلبيات التي ظهرت، إلا أنني راضٍ عن النتيجة التي حصد من خلالها «العنابي» أول ثلاث نقاط في رصيده.
وشدد دايلا على أن الوحدة لا يزال بحاجة إلى دعم فني، من خلال استقطاب ما لا يقل عن ثلاثة لاعبين.
وقال: فريقنا جيد وممتلئ بالنشاط والحيوية، لأن معظم عناصره من الشباب، لكننا بحاجة لدعم في بعض المراكز.
وعاد مدرب «العنابي» ليؤكد أن هناك بعض الأخطاء التي حدثت في المباراة، وعليهم تجنبها مستقبلاً، أبرزها عدم الضغط الجيد على لاعبي عجمان، خاصة في مناطقهم الدفاعية.
على جانب آخر، أكد جوران مدرب عجمان، أنه راضٍ عن أداء لاعبيه، وليس النتيجة، وقال: لم تكن هناك أفضلية لفريق على الآخر، والدليل ندرة الفرص، إلا أن الوحدة استغل بعض الأخطاء الدفاعية.
وأرجع ندرة الفرص إلى أن المباراة هي الأولى للفريقين في الموسم، وكلاهما لم يصل إلى الجاهزية القصوى.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
عجمان
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