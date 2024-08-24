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وساطة السلام

وساطة السلام
25 أغسطس 2024 00:15

الإمارات أصبحت الدولة الأكثر قدرة على الدفع باتجاه الحلول الدبلوماسية في الأزمة الروسية الأوكرانية؛ لأنها تحرص على الحفاظ على حيادها ومصداقيتها كوسيط نزيه ومستقل في النزاعات الدولية، وتُظهر دائماً التزاماً راسخاً بتعزيز السلام والاستقرار ما يجعلها طرفاً مقبولاً من الجميع.
وجهود الدولة في هذا الإطار، تنطلق من نهج ثابت يتوافق مع دعوات القيادة الرشيدة بضرورة تعزيز القنوات الدبلوماسية، بموازاة جهود التخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة، واحتواء آثارها الاقتصادية.
نجاح الإمارات في التوسط - للمرة السابعة - هذا العام في صفقة تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، والإفراج عن 230 أسيراً من الجانبين، يجسد علاقات الصداقة والشراكة التي تجمع الدولة بالبلدين، كما يعكس كفاءة الدبلوماسية الإماراتية، وقدرتها على التعامل الهادئ والمتزن مع أعقد الملفات الدولية، إلى جانب الثقة الدولية الواسعة في دولتنا وقيادتها الرشيدة، وحرصها على تحقيق السلام والأمن العالميين، ويعزز مكانتها وسيطاً محايداً وفعّالاً في الصراعات الدولية، وقدرتها على التوسط في النزاعات الصعبة.

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