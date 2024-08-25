غاب ميسي.. وتألق سواريز!



نيويورك (د ب أ)



عزز إنتر ميامي موقعه في صدارة المجموعة الشرقية للدوري الأميركي للمحترفين، بفوزه على ضيفه سينسيناتي 2- صفر.

كما عزز لوس أنجلوس جالاكسي موقعه في صدارة المجموعة الغربية، بفوزه على ضيفه أتلانتا يونايتد 2 - صفر.

وفي باقي المباريات، فاز سياتل ساوندرز على مضيفه مينيسوتا يونايتد 3- 2، ودالاس على مضيفه دي سي يونايتد 4- 3، ونيو أنجلاند ريفولوشن على مضيفه مونتريال 5 -صفر، كما فاز سبورتنج كانساس سيتي على أورلاندو سيتي 3 - صفر، وأوستن إف سي على مضيفه ناشفيل 2- صفر، وتورنتوعلى مضيفه هيوستن دينامو 1-صفر، وسان خوسيه إيرثكويكس على مضيفه ريال سالت ليك 2 - صفر، وتعادل بورتلاند تمبرز مع سان لويس سيتي 4 - 4.

ويتصدر إنتر ميامي ترتيب المجموعة الشرقية برصيد 56 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه سينسيناتي.

وحسم إنتر ميامي الفوز بهدفي القناص الأوروجوياني لويس سواريز في الدقيقتين الأولى والسادسة، قبل أن يلعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 42 لطرد توماس أفيليس.

وخاض إنتر ميامي المباراة بدون نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يعاني من إصابة في الكاحل تعرض لها في نهائي كوبا أميركا في 14 يوليو، حينما توج منتخب بلاده باللقب.

ولم يتحدد موعد عودة ميسي لمباريات فريقه إنتر ميامي، والذي يغيب عنه منذ مطلع يونيو الماضي.

وتأكد غياب ميسي عن المنتخب الأرجنتيني خلال المباريات التي يخوضها الشهر المقبل في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

وعلى ملعب ديجنيتي هالث سبورتس بارك، حسم جالاكسي فوزه على أتلانتا يونايتد بهدفي ريكي بويج في الدقيقة 76 وماركو رويس في الدقيقة 84، ويتصدر جالاكسي المجموعة الغربية برصيد 52 نقطة بفارق خمس نقاط عن لوس أنجلوس أف سي.