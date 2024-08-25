ترشيح النعيمي لعضوية «مجلس الرياضيين» في «البارالمبية الدولية»



باريس (الاتحاد)

أعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية، ترشيح سيف النعيمي، لاعب منتخب الرماية، لعضوية مجلس الرياضيين في اللجنة البارالمبية الدولية، والتي تجرى انتخاباتها على هامش دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

ويتكون مجلس الرياضيين البارالمبي من 12 عضواً، يتم انتخاب 6 أعضاء منهم، في كل دورة ألعاب صيفية، ولفترة 4 سنوات، ويتم تعيين باقي الأعضاء، لضمان التوازن بين التخصصات الرياضية المختلفة والتنوع الجغرافي.

وعبر سيف النعيمي، عن فخره بخوض الانتخابات، ونيل الثقة في أن يكون مرشحاً لرياضة الإمارات البارالمبية.

وأوضح صالح الرياحي، المدير الفني للجنة البارالمبية الوطنية، أن ترشيح النعيمي، جاء للتأكيد على مكانة اللجنة، ودورها في اهتمام الإمارات برياضة أصحاب الهمم على المستوى المحلي والقاري والدولي، وكذلك البارالمبي، وتعزيز الجهود من أجل المشاركة في صنع القرار على المستوى الدولي.

وقال: «اختيار سيف النعيمي للترشح يأتي تقديراً لدوره وإنجازاته مع منتخب الرماية صاحب الإنجازات الدولية والبارالمبية، ليكون خير ممثل للإمارات في المجلس الذي يهدف إلى ضمان أن يكون لصوت الرياضيين الدور الرئيسي في القرارات المتعلقة بالحركة البارالمبية الدولية».

وأضاف: «يجرى التصويت على مدار 10 أيام، بداية من الاثنين وحتى 5 سبتمبر المقبل».

وقال: «ترشح لعضوية المجلس 25 لاعباً ولاعبة، من مختلف الوفود البارالمبية المشاركة في «باريس 2024»، يتم اختيار أعلى 6 رياضيين حصولاً على الأصوات، على أن يتم الإعلان عن النتيجة في اليوم التالي لغلق باب الترشح.

على صعيد متصل، واصل لاعبو بعثة الإمارات تدريباتهم في العاصمة الفرنسية باريس، استعداداً لانطلاق منافسات الدورة، التي تقام من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر المقبل.

وتشارك الإمارات بـ14 لاعباً في الرماية وألعاب القوى ورفع الأثقال، والجودو والدراجات، من بين 4400 رياضي ورياضية يمثلون 168 وفداً بارالمبياً، يتنافسون في 23 رياضة، تقام فعالياتها في 18 منشأة معظمها بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكثف محمد عثمان، لاعب سباقات الكراسي المتحركة في منتخب ألعاب القوى، من تدريباته تحت قيادة مدربه عبدالله مشراوي، استعداداً لخوض منافسات 100 متر، و800 متر فئة «T34».

وأكد مشراوي جاهزية اللاعب الواعد «20 عاماً»، لخوض المنافسات، خاصة بعد المعسكر الناجح الذي خاضه في تركيا، وكان بمثابة محطة التجهيز الأخيرة قبل الألعاب البارالمبية.

وقال: «أملنا كبير في أن يحصد عثمان النتائج المشرفة، ويستفيد من الاحتكاك مع الأبطال العالميين المشاركين في الألعاب البارالمبية، ويحقق الطموحات المرجوة».

وأضاف: «يعد عثمان هو صاحب الرقم الآسيوي في سباق 100 متر بزمن 14.95 ثانية، والذي حققه في ملتقى سويسرا خلال يونيو الماضي، كما أن ترتيبه وأرقامه الحالية تضعه في المرتبة الثالثة على مستوى العالم، ونأمل أن يواصل تحسين نتائجه خلال «باريس 2024».