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اقتصاد «مستدام»

اقتصاد «مستدام»
26 أغسطس 2024 00:15

تقدم كبير أحرزته الإمارات في التحول نحو الاقتصاد التنافسي المستدام القائم على المعرفة والابتكار، والذي أثمر أرقاماً تاريخية غير مسبوقة في قيمة تجارة الدولة الخارجية غير النفطية، لتعزز - بفضل توجيهات القيادة، وحرصها على بناء علاقات دولية متميزة مع دول العالم كافة - مكانتها لتكون واحدة من أهم الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم؛ عبر استراتيجيات مبتكرة تستهدف دعم النمو والتنويع الاقتصادي الذي يعود بالفائدة على أبناء الوطن.
اقتراب التجارة الخارجية للدولة من مبلغ 1.4 تريليون درهم، خلال ستة أشهر فقط، وبنسبة نمو 25% لصادراتنا غير النفطية، يعكس الأداء القوي لاقتصادنا الوطني، ويشير إلى أن دولتنا بما تحققه من إنجازات تاريخية تضع المواطن دائماً في مقدمة أولوياتها، وأنها - بدعم القيادة - وبفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة على صعيد التنويع الاقتصادي، وبجهود الكوادر المواطنة، والآلاف من فرق العمل في القطاعين الحكومي والخاص، تمضي بتسارع نحو مستهدفاتها بشأن تنمية الصادرات، ورسم الخطوط العريضة لمستقبل التجارة الخارجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لوجستياً رائداً في الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.

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