دوبلانتيس «رقم عالمي» للمرة العاشرة



خورزوف (أ ف ب)



حطّم السويدي أرماند دوبلانتيس رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة خلال لقاء الدوري الماسي في سيليزيا في بولندا، مسجلاً 6.26 م في محاولته الثانية.

وهذه المرة العاشرة التي يسجل فيها السويدي البالغ 24 عاماً رقماً قياسياً عالمياً جديداً، منذ أن أصبح حامل الرقم القياسي العالمي للمرة الأولى بقفزة بلغت 6.17 متر في تورون ببولندا في فبراير 2020.

وقال دوبلانتيس «لقد اجتمع كل شيء للسماح لي بالقيام بذلك».

وأضاف «أعرف أن الكثير من الناس جاؤوا إلى هنا لرؤيتي أقفز، لذلك أردت أن أقدم عرضاً جيداً لهم».

وتابع «هذا العام ركزت على الألعاب الأولمبية، وجاء الرقم القياسي بشكل طبيعي لأنني كنت في حالة جيدة، لذا، لم أتفاجأ بالرقم القياسي، لكنني ممتن».

وكان دوبلانتيس سجّل الرقم القياسي السابق خلال فوزه بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس في وقت سابق من هذا الشهر «6.25 م».

وبات دوبلانتيس ثالث لاعب في القفز بالزانة، إن كان عند الرجال أو السيدات يتوج باللقب الأولمبي مرتين على التوالي، بعد الأميركي بوب ريتشاردز «1952 و1956»، والروسية يلينا إيسينباييفا «2004 و2008».

وفي سباق 3000 م، تمكن النرويجي جاكوب إنجيبريجستن الذي خسر ميداليته الذهبية في سباق 1500 الأولمبي لكنه فاز بفئة 5 آلاف م، من تحقيق الفوز.

وسجّل العداء النرويجي وقتاً قياسياً بلغ 7 دقائق و17.55 ث، كاسراً رقم الكيني دانيال كومن المستمر منذ 28 عاماً بفارق أكثر من ثلاث ثوان.

وقال إنجيبريجستن «أشعر بأنّ الأمر مميز ومذهل، وكنت أتمنى أن أحطّم الرقم القياسي العالمي هنا، ولكن بناءً على تدريباتي، لا يمكنني أبدا التنبؤ بالوقت الذي أستطيع تحقيقه. لكنني لم أكن لأتخيل أنني سأتمكن من تسجيل 7:17».

في المقابل، لم يتمكن البطل الأولمبي الكيني إيمانويل وانيوني من تحطيم الرقم القياسي لمواطنه ديفيد روديشا في سباق 800 م والبالغ 1:40.91 د الذي فاز به في أولمبياد لندن 2012.

لكنّ الكندي ماركو أروب بطل العالم كان من خطف الأنظار من وانيوني بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من تحطيم الرقم القياسي بخلاف المتوقع.

لكنّ أروب لم يتمكن من المحافظة على سرعته وسجّل 1:41:86 في نهاية المطاف.

كما فاز البطل الأولمبي الآخر من أفريقيا، البوتسواني ليتزلي تيبوغو بسباق 200 م.

وتفوّق ابن الـ21 عاماً على الأميركي كيني بيدناريك.

حقق تيبوجو الذي أُهدي منزلين وماسة لدى عودته إلى وطنه بعد الأولمبياد، رقماً قياسياً في اللقاء بلغ 19.83 ثانية.

وفاز الأميركي فريد كيرلي بسباق 100 م للرجال بزمن 9.87 ث وسط غياب لصاحب الميدالية الفضية ألأولمبية الجامايكي كيشان تومسون.

كيرلي الذي حلّ ثالثاً خلف الأميركي نواه لايلز وتومسون في النهائي الأولمبي، تفوّق على الكيني فرديناند أومانيالا «9.88» والجمايكي بلايك أكيم «9.89».

