«أبوظبي الرياضي» يستعد للقاء مياوادي بطموح «النقطة السادسة»

أبوظبي (الاتحاد)



سطر فريق نادي أبوظبي الرياضي للسيدات لكرة القدم، بداية رائعة في المجموعة الأولى لتصفيات «النسخة الأولى» من بطولة دوري أبطال آسيا التي يستضيفها النصر السعودي، وحصد أول 3 نقاط، بالفوز على يونج إيلفانتس بطل لاوس 2-1، على ملعب جامعة الملك سعود «الأول بارك» بالعاصمة الرياض، ويتساوى مع النصر الذي حقق فوزاً كبيراً على مياوادي بطل ميانمار بثلاثية.

ويستعد فريق نادي أبوظبي الرياضي للقاء الجولة الثانية أمام مياوادي يوم الأربعاء، بطموح الوصول إلى «النقطة السادسة»، وتشهد الجولة أيضاً مباراة بين النصر وإيلفانتس.

أشادت سارة حسنين مدربة «أبوظبي الرياضي للسيدات»، بالفوز الرائع على يونج إيلفانتس الذي ضم 3 لاعبات محترفات من اليابان، مما عزز من أهمية النقاط الثلاث الثمينة التي حصدها الفريق في بداية مشوار التصفيات.

وقالت: «الفوز على بطل لاوس له قيمة فنية ومعنوية لفريق نادي أبوظبي الرياضي، قبل مواجهة بطل ميانمار عصر الأربعاء، باستاد «الأول بارك»، ويحدد ملامح الطريق في التصفيات، قبل لقاء النصر السعودي يوم السبت المقبل في ختام تصفيات المجموعة الأولى التي يتأهل منها المتصدر، بعد أن دعم ممثل السعودية صفوفه باللاعبة الكونغولية روث كيبوي «26 عاماً»، والتي أسهمت في الحصول على لقب الدوري التركي مرتين، موسم 2021-2022 مع أي إل جي سبور، والموسم الماضي مع جالطة سراي، وتخوض تجربة جديدة في النصر، بجانب البرازيلية كاثلين سوزا مدافعه ريال مدريد الإسباني، والجزائرية لينا بوساحة، وأيضاً المهاجمة التنزانية كلارا لوفانجا التي أحرزت هدفين في بداية التصفيات.

وتوجهت سارة حسنين بالشكر إلى كل من أسهم في الفوز المهم للفريق الشاب الذي يخوض أول تجربة آسيوية قوية، ويشكل الانتصار حافزاً خلال التصفيات التي استعدت لها الفرق المشاركة جيداً.

ومن ناحية أخرى، حقق النصر فوزاً كبيراً على نظيره مياوادي من ميانمار 3- صفر ضمن الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا للسيدات، وأنهى الشوط الأول متقدماً بهدفين للاعبة التنزانية كلارا لوفانجا في الدقيقتين 20 و28، وفي الشوط الثاني أضافت مباركة محمد الهدف الثالث في الدقيقة 63، وانتزعت سيدات النصر بهذا الفوز صدارة المجموعة الأولى.

وفاز أوديشا الهندي على ليون سيتي سايلورز السنغافوري 4-1 ضمن المجموعة الثانية، وناساف الأوزبكي على إيه بي أف النيبالي 1- صفر ضمن المجموعة الثالثة، بينما تغلب بام خاتون الإيراني على رويال ثيمبو البوتاني 2-1 في المجموعة الرابعة. وتقام منافسات هذا الدور بمشاركة 13 فريقاً مقسمة إلى أربع مجموعات، حيث يتأهل المتصدر فقط، لينضم إلى 8 أندية أخرى ضمنت تواجدها في دور المجموعات الذي ينطلق في أكتوبر المقبل.