إيقاف محاكمة رئيس الاتحاد الألماني



فرانكفورت (د ب أ)



تقرر إيقاف المحاكمة ضد فولفجانج نيرسباخ، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم الأسبق، بتهمة التهرب الضريبي الخاصة بكأس العالم 2006، إذا دفع الغرامة خلال شهر.

وقالت إيفا-ماري ديستلر، رئيسة القضاة في محكمة فرانكفورت، إن الإجراءات ضد نيرسباخ توقفت، وستنتهي إلى الأبد، إذا دفع 25 ألف يورو «28 ألف دولار» لجمعية خيرية بحلول 9 سبتمبر المقبل.

وقالت ديستلر: «هذا ليس تبرئة، الشك سيظل قائماً، حتى لو اعتبرنا أن التهمة بسيطة».

وأضافت أن نيرسباخ «ربما يكون الشخص الوحيد الذي لم يكن متورطاً في الأحداث بشكل صريح».

وتجري محاكمة نيرسباخ وثيو تسفانتسايجر، رئيسي الاتحاد الألماني في السابق، وهورست أر شميدت الأمين العام السابق، بتهمة التهرب الضريبي في قضية خطيرة.

وتدور القضية حول سداد الاتحاد الألماني لكرة القدم في عام 2005 لمبلغ 7. 6 مليون يورو (3. 7 مليون دولار) عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إلى رجل الأعمال الراحل روبرت لويس دريفوس لتمويل فعاليات حفل، على هامش كأس العالم، لم يتم تنظيمه من الأساس.

وأنكر المتهمون الثلاثة الاتهامات بشكل قاطع، وتم فصل إجراءات محاكمة شميدت لأسباب صحية.