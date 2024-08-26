الثلاثاء 27 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يبحث مع رئيس وزراء كرواتيا تعزيز التعاون الثنائي

عبدالله بن زايد يبحث مع رئيس وزراء كرواتيا تعزيز التعاون الثنائي
26 أغسطس 2024 19:37

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، في زغرب معالي أندريه بلينكوفيتش رئيس وزراء جمهورية كرواتيا الصديقة، وذلك بحضور معالي دافور بوزينوفيتش نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ومعالي غوردان غرليتش رادمان وزير الخارجية والشؤون الأوروبية.

عقد اللقاء في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية كرواتيا، وجرى خلاله بحث مسارات التعاون والشراكة بين البلدين بما يدعم مساعيهما لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.
ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في عدة قطاعات ومنها الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة والتغير المناخي والمجالات الحيوية كافة ذات الاهتمام المشترك.

وأعلن معالي أندريه بلينكوفيتش، خلال اللقاء، أن بلاده تعتزم افتتاح سفارة لدى دولة الإمارات، وذلك في إطار الحرص على تعميق العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة.
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن سعادته بزيارة جمهورية كرواتيا الصديقة، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين راسخة ومتطورة وأن هناك حرصاً مشتركاً على دفعها نحو مستويات جديدة من النمو والازدهار بما يدعم أهدافهما التنموية ويعود بالخير على شعبيهما.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي أندريه بلينكوفيتش، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وأعرب سموه، خلال اللقاء، عن تمنياته لجمهورية كرواتيا وشعبها التقدم والرخاء.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية إيران
عبدالله بن زايد يلتقي في زغرب وزير خارجية كرواتيا

في سياق متصل، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، ومعالي دافور بوزينوفيتش نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكرواتي، مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في دولة الإمارات ووزارة الداخلية في جمهورية كرواتيا بشأن الاعتراف المتبادل واستبدال رخص القيادة بين البلدين.

كما وقع سموه ومعالي غوردان غرليتش رادمان وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في دولة الإمارات ووزارة الخارجية في جمهورية كرواتيا.

حضر اللقاء سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وأحمد العطار سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية كرواتيا.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
كرواتيا
أندريه بلينكوفيتش
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
شرطة دبي: وفاة طالب وإصابة 11 آخرين في حادث تدهور مركبة
علوم الدار
"شرطة دبي": وفاة طالب وإصابة 11 آخرين في حادث تدهور مركبة
اليوم 15:49
«أم الإمارات».. مسيرة عطاء في دعم وتمكين المرأة الإماراتية في جلسة بمركز سالم بن حم الثقافي
علوم الدار
«أم الإمارات».. مسيرة عطاء في دعم وتمكين المرأة الإماراتية في جلسة بمركز سالم بن حم الثقافي
اليوم 19:53
«جمعية الصحفيين» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية في أبوظبي
علوم الدار
«جمعية الصحفيين» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية في أبوظبي
اليوم 19:46
«مدرسة 42 أبوظبي»: الإماراتية نموذج متميز في عملية بناء الحاضر والمستقبل
علوم الدار
«مدرسة 42 أبوظبي»: الإماراتية نموذج متميز في عملية بناء الحاضر والمستقبل
اليوم 19:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©