عبدالله بن زايد يبحث مع رئيس وزراء كرواتيا تعزيز التعاون الثنائي

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، في زغرب معالي أندريه بلينكوفيتش رئيس وزراء جمهورية كرواتيا الصديقة، وذلك بحضور معالي دافور بوزينوفيتش نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ومعالي غوردان غرليتش رادمان وزير الخارجية والشؤون الأوروبية.

عقد اللقاء في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية كرواتيا، وجرى خلاله بحث مسارات التعاون والشراكة بين البلدين بما يدعم مساعيهما لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.

ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في عدة قطاعات ومنها الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة والتغير المناخي والمجالات الحيوية كافة ذات الاهتمام المشترك.

وأعلن معالي أندريه بلينكوفيتش، خلال اللقاء، أن بلاده تعتزم افتتاح سفارة لدى دولة الإمارات، وذلك في إطار الحرص على تعميق العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن سعادته بزيارة جمهورية كرواتيا الصديقة، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين راسخة ومتطورة وأن هناك حرصاً مشتركاً على دفعها نحو مستويات جديدة من النمو والازدهار بما يدعم أهدافهما التنموية ويعود بالخير على شعبيهما.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي أندريه بلينكوفيتش، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وأعرب سموه، خلال اللقاء، عن تمنياته لجمهورية كرواتيا وشعبها التقدم والرخاء.

في سياق متصل، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، ومعالي دافور بوزينوفيتش نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكرواتي، مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في دولة الإمارات ووزارة الداخلية في جمهورية كرواتيا بشأن الاعتراف المتبادل واستبدال رخص القيادة بين البلدين.

كما وقع سموه ومعالي غوردان غرليتش رادمان وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في دولة الإمارات ووزارة الخارجية في جمهورية كرواتيا.

حضر اللقاء سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وأحمد العطار سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية كرواتيا.