استثمار في «الإنسان»

اهتمام الإمارات بالتعليم اهتمام بالمستقبل، واستثمار في الإنسان الذي تراه القيادة الرشيدة أغلى الثروات، لذا يأتي في مقدمة أولويات الأجندة الوطنية؛ ليواكب أبناء الوطن تطورات العصر ويتسلحوا للمستقبل بالعلم والمعرفة، وذلك يتحقق بتكامل الأدوار بين أولياء الأمور والمعلمين؛ لتوفير بيئة مناسبة لنجاح أبنائنا الطلبة.

والتعليم عنصر أساسي في تنمية حاضر بلادنا ومستقبلها، وبقدر ما يتوافر لأبناء الوطن من بنية تعليمية تتميز بالتكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي بوصفهما أدوات مهمة في تعليم المستقبل، يبقى الأهم الحفاظ على قيمنا المستمدة من موروثنا الإماراتي الأصيل، وأن تكون هذه القيم البوصلة التي تُوجِّه سلوكنا في البيت والمدرسة، وفي حياتنا اليومية.

وتُعبِّر الرسالة الأبوية التي وجَّهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأبنائه الطلبة، وأولياء الأمور، والعاملين في الميدان التربوي، بمناسبة العام الدراسي الجديد، عن رؤية سموه الشاملة للتعليم، وتُجسِّد الاهتمام الذي توليه القيادة لهذا القطاع الحيوي، كما تمثل دافعاً كبيراً لأطراف العملية التعليمية، وتضع كلاً منهم أمام مسؤولياته الوطنية؛ ليقوم بالمهام المطلوبة منه، ليتحقق الهدف الأهم، وهو إعداد أجيال تمتلك القدرة على حماية مكتسبات الوطن، وتحافظ على استمرارية إنجازاته في المجالات كافة.