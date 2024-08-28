طحنون بن زايد: نهنئ «أم الإمارات» رائدة تمكين المرأة

هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وأكد سموه أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"هي رائدة تمكين المرأة ومصدر الإلهام لنساء الإمارات.

وقال سموه عبر منصة إكس:" في يوم المرأة الإماراتية نهنئ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رائدة تمكين المرأة ومصدر الإلهام لنساء الإمارات، وبفضل رؤية قيادتنا وجهود سموها المتواصلة أصبحت المرأة شريك حقيقي في مسيرة التنمية الوطنية. فخورون ببنات الإمارات، وكل عام وهن يحققن المزيد من النجاح والتقدم".