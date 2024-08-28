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نموذج مُلهِم

نموذج مُلهِم
29 أغسطس 2024 00:15

في «يوم المرأة الإماراتية» نرفع شعار «نتشارك للغد»؛ ليواصل الوطن مسيرته التنموية الرائدة بمشاركة ابنة الإمارات التي طرقت أبواب التميّز والريادة، وخاضت ساحات العُلا والمجد، لنفسها ولأسرتها ووطنها، فهي التي تشغل حالياً أكثر من 40% من إجمالي موظفي قطاع التعليم، و35% في قطاع الصحة، و20% في القطاع المجتمعي - ورغم ذلك - هي عمود البيت واللبنة الأساسية التي تقوم عليها الأسرة وترابطها، ودورها أصيل في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي.
وتَصدُّر الدولة المركز الأول عالمياً في 33 مؤشراً للمرأة، منها التحاقها بالتعليم الثانوي والجامعي، وحماية حقوقها الوظيفية والشخصية وأمانها الاجتماعي، بخلاف تَصدُّرها 42 مؤشراً على الصعيد الإقليمي في هذا الملف، يؤكد أن القيادة الرشيدة آمنت بدور المرأة ورسالتها بوصفها بانيةً للأجيال، وأن تمكينها نهج راسخ تترجمه عشرات الاستراتيجيات والقوانين والتشريعات التي تستهدف وضعها في الصدارة إقليمياً وعالمياً.
«الإماراتية» نموذج مُلهِم في تَحمُّل المسؤولية والعمل المخلص من أجل أسرتها ومجتمعها، وتعمل بتفانٍ وتكاملٍ وكفاءةٍ، يداً بيد مع شقيقها الرجل في كل مواقع العمل الوطني؛ لتحقيق طموحات الوطن وتقدمه المستمر، واحتفاء الإمارات بها احتفاءٌ بإنجازاتها وأعمالها، وشراكتها الحقيقية في صنع حاضر ومستقبل الدولة.

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