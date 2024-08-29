جماهير نيوكاسل ترحب بعودة تونالي



لندن (أ ف ب)



رحبت جماهير نيوكاسل يونايتد بحفاوة، بعودة لاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي إلى الفريق، ومشاركته معه للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023 بسبب الإيقاف لمراهنته على المباريات، وذلك خلال الفوز على نوتنجهام فورست بركلات الترجيح 4-3 في الدور الأول لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ولعب تونالي أساسياً في المباراة التي انتهى وقتها الأصلي الأربعاء بالتعادل 1-1 على ملعب نوتنجهام فورست، في أول مشاركة له مع فريق المدرب إدي هاو منذ إيقافه في خريف 2023 لعشرة أشهر بسبب المراهنات.

وأعترف تونالي أنه راهن على مباريات فريقيه السابقين ميلان وبريشيا، ما أدى إلى هذه العقوبة القاسية، لأن القوانين تحرم اللاعبين بالمراهنة على المباريات بشكل عام، وتصبح العقوبة أكبر إذا كانت المراهنات على مباريات فرقهم.

وجاء إيقاف ابن الـ24 عاما بعد أشهر معدودة على انتقاله لنيوكاسل، وغرم بمبلغ 20 ألف يورو، إضافة إلى إجباره على حضور جلسات للمعالجة من الإدمان على المراهنات.

وخرج تونالي من مباراة الأربعاء في الدقيقة 62، حين كان التعادل 1-1 سيّد الموقف، بعد تقدم فريقه في الدقيقة الأولى عبر جو ويلوك، قبل أن يرد البرتغالي جوتا سيلفا في الدقيقة 50.

وفي مقطع فيديو نشره نيوكاسل في حسابه على موقع «أكس»، ظهر تونالي في نهاية اللقاء، وهو يحيي الجماهير التي هتفت اسمه طويلاً مع أعلام إيطالية كتب عليه أهلاً بعودتك ساندرو.

ثم توجه اللاعب إلى المشجعين، وعانق قسماً منهم، والتأثر واضح عليه.

ولطالما أشاد تونالي بالمساندة التي حظي بها من مشجعي نيوكاسل، وهو قال: «وقف المشجعون على الدوام بجانبي، لم أكن يوماً وحيداً، وهذا أمر مهم، لأني واجهت صعوبة في الأشهر الثلاثة الأولى، والآن أشعر أنها حقبة جديدة بعد عشرة أشهر، هذه نقطة أخرى في حياتي».

ونقل عنه موقع نيوكاسل قوله: «أنا سعيد لأنها المرة (المباراة) الأولى لي منذ 10 أو 11 شهراً»، متطرقاً إلى كيفية العلاج من الإدمان على المراهنات بالقول: إن «التحدث وحسب (عن الآفة) يساعد كثيراً».

وأضاف «التقيت خلال الأشهر الثلاثة الأولى على وجه الخصوص بالعديد من الأشخاص الذين يعملون في وظائف عادية، لاسيما في نيوكاسل، والذين يعانون هذه المشكلة، ولم يتحدثوا عنها من قبل، لقد فعلوا ذلك، عندما خرجت كل هذه القصص إلى العلن، وعندما صدرت المقالات، تم الكشف عن مشكلتي، وبعد ذلك، قرروا الحصول على المساعدة والتوقف عن إخفاء هذه المشكلة».

وأشار إلى أن «ذلك جعلني سعيداً، حصل هؤلاء الأشخاص على المساعدة بمجرد التحدث (عن الأمر)، هذه هي الخطوة الأكبر التي يجب اتخاذها».

وأفادت صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية بأن مدرب المنتخب الوطني لوتشانو سباليتي سيستدعي تونالي إلى التشكيلة التي ستواجه إسرائيل وفرنسا الشهر المقبل في دوري الأمم الأوروبية.