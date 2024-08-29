إيطاليا تجدد موقفها بشأن استخدام أسلحتها لضرب روسيا

جدد أنطونيو تاجاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، اليوم الخميس، رفض بلاده استخدام الأسلحة التي ترسلها بلاده إلى الجيش الأوكراني في ضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن تاجاني قوله للصحفيين، قبل بدء الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن "لكل دولة الحرية في أن تقرر كيفية استخدام الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا. لقد أرسلنا أسلحة دفاعية بشكل أساسي. والآن، نحن على وشك إرسال بطارية ستام- تي جديدة وهي دفاعية ولا يمكن استخدامها في الأراضي الروسية".

وأردف "نكرر أننا لسنا في حالة حرب مع روسيا، وحلف شمال الأطلسي ليس في حالة حرب مع روسيا. وبالتالي، تظل إيطاليا في موقفها في عدم السماح باستخدام أسلحتنا إلا داخل الأراضي الأوكرانية".

كان جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية حث دول الاتحاد على إزالة القيود المفروضة على الأسلحة الموردة إلى كييف للسماح لأوكرانيا باستهداف أهداف عسكرية في الأراضي الروسية.

وتطالب كييف، الدول الغربية التي تزودها بالسلاح، بالسماح باستخدام الأسلحة بعيدة المدى لضرب أهداف داخل روسيا.