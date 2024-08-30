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الرياضة

النصر يضرب «الأرقام القياسية»

النصر يضرب «الأرقام القياسية»
30 أغسطس 2024 13:00

علي معالي (أبوظبي)


حقق النصر العديد من الأرقام القياسية، في «الجولة الثانية»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، والمرة الأولى ينجح «العميد» في حصد الانتصار في أول جولتين، عندما تغلب على العروبة 5- 1، وبني ياس 4-1، في «المحترفين» منذ موسم 2015-2016، وقتها تفوق على الإمارات 2-1، والظفرة 3-1.
وأصبح عثمان بوسعيد صاحب الهدف الثاني، ثاني بلجيكي يهز الشباك في «دوري المحترفين»، بعد مواطنه ياسين الغناسي مع العين عام 2014.
وأكد علي مبخوت المنتقل حديثاً إلى «العميد» جدارته في هز الشباك أيضاً بالهدف الرابع، ليصبح «السماوي» أكثر الفرق استقبالاً لأهداف «الهداف التاريخي»، عندما أحرز هدفه رقم 20 أمام بني ياس. 

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وشهدت المباراة تبادلا في التمريرات الحاسمة بين مبخوت، وعادل تاعرابت، سجل من خلالها تاعرابت الهدف الأول، ليرفع رصيده مع الفريق إلى 3 أهداف، وأحرز مبخوت منها الهدف الثالث في المباراة.

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
العروبة
بني ياس
علي مبخوت
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