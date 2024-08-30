رونالدو يقود البرتغال أمام كرواتيا وأسكتلندا



لشبونة (أ ف ب)



اختار مدرب منتخب البرتغال لكرة القدم، الإسباني روبرتو مارتينيز تشكيلته لمواجهة كرواتيا وأسكتلندا في افتتاح دوري الأمم الأوروبية الأسبوع المقبل، وذلك بقيادة نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو.

وعلى الرغم من بلوغه التاسعة والثلاثين ومشاركته المخيبة في كأس أوروبا الأخيرة، حيث فشل في تسجيل أي هدف، لا يزال رونالدو الذي كرّمه الاتحاد الأوروبي على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا، أبرز نجوم المنتخب البرتغالي في التشكيلة الحالية.

وأكد رونالدو في مقابلة مع القناة البرتغالية «ناو» في بداية الأسبوع الحالي «عندما أغادر السيليساو، لن أبلغ أحداً مسبقاً، في الوقت الحالي، ما أريده هو أن أكون قادراً على مساعدة المنتخب».

واستدعى مارتينيز إلى صفوف المنتخب للمرة الأولى المهاجم الشاب في صفوف سبورتنج جيوفاني كويندا (17 عاماً)، وكذلك مدافع ليل الفرنسي تياجو سانتوس، ومدافع تشيلسي الإنجليزي ريناتو فيجا.

وتستضيف البرتغال كرواتيا الخميس المقبل، ثم أسكتلندا بعد ثلاثة أيام في لشبونة، ضمن مجموعة دوري الأمم التي تضم بولندا أيضاً.

وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي)، روي سيلفا (بيتيس الإسباني)

للدفاع: روبن دياز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أنتونيو سيلفا (بنفيكا)، ريناتو فيجا (تشيلسي الإنجليزي)، جونسالو أيناسيو (سبورتنج)، تياجو سانتوس (ليل الفرنسي)، ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، نونو منديش (باريس سان جيرمان الفرنسي)، نلسون سيميدو (ولفرهامبتون)

للوسط: جواو بالينيا (بايرن ميونيخ الألماني)، جواو نيفيش وفيتينيا (كلاهما مع سان جيرمان الفرنسي)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي)، روبن نيفيز (الهلال السعودي)

للهجوم: جواو فيليكس (تشيلسي الإنجليزي)، فرنسيسكو ترينكاو (سبورتنج)، بدرو جونسالفيش (سبورتنج)، رافايل لياو (ميلان الإيطالي)، جيوفاني كويندا (سبورتنج)، بدرو نيتو (تشيلسي الإنجليزي)، كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)، ديوجو جوتا (ليفربول الإنجليزي).