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رسالتنا.. السلام

رسالتنا.. السلام
31 أغسطس 2024 00:15

جهود الإمارات لا تتوقف لوضع حد للحرب في غزة، ولتحقيق هذا الهدف تتعاون الدولة مع جميع الأطراف المعنية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع، وتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال لقائه معالي شارل ميشيل، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، مشدداً سموه وضيف البلاد على خطورة تصاعد التوترات في المنطقة، وأهمية العمل الدولي على احتوائها، ومنع توسع الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.
وفي الوقت الذي تعمل فيه الإمارات لدعم أسباب الاستقرار الإقليمي، تواصل دولتنا رسالتها المؤثرة، واستجابتها الإنسانية السريعة للأوضاع المتفاقمة في القطاع، لذا تأتي توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بتقديم 5 ملايين دولار؛ لدعم جهود حملة تطعيم أكثر من 640 ألف طفل فلسطيني ضد شلل الأطفال، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية و«اليونيسيف» و«الأونروا»، بمثابة طوق النجاة لإنقاذ آلاف الأطفال المعرضين لمخاطر الإصابة بالمرض، في ظل خطر انتشار الأوبئة، والضرر الشديد الذي تعرضت له الأنظمة الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي في مختلف مناطق القطاع.

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