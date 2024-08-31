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الرياضة

أرسنال يتعاقد مع نيتو

أرسنال يتعاقد مع نيتو
31 أغسطس 2024 08:51

لندن (أ ف ب)

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تعاقد أرسنال مع الحارس البرازيلي نيتو، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم، قادماً من بورنموث، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، وفقاً لما أعلنه النادي اللندني في بيان له.
وسيكون اللاعب البالغ 35 عاماً بديلاً للحارس الأساسي الإسباني دافيد رايا، بعد سماح أرسنال لحارسه الثاني الدولي الإنجليزي آرون رامسدايل بالالتحاق بساوثهامبتون.
وقال نيتو في البيان «أحقق أحد أحلام حياتي»، مضيفاً «إلى جميع مشجعي أرسنال، أود فقط القول أنا مشجع آخر هنا، تحقق حلمي، وأنا سعيد حقاً، سأبذل أكثر من 100% لمنح كل ما لدي لأرسنال».
ودافع نيتو عن ألوان بورنموث في 63 مباراة، منذ الالتحاق به قادماً من برشلونة الإسباني في أغسطس 2022، وعُيّن قائداً للفريق، بعد ستة أشهر فقط من انضمامه.
وعلى الرغم من ذلك، أصبح مكانه في التشكيلة الأساسية مهدداً، بعد انضمام الإسباني كيبا أريسابالاجا، على سبيل الإعارة إلى بورنموث، قادماً من تشيلسي.

الدوري الإنجليزي
أرسنال
بورنموث
تشيلسي
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