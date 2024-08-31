«اليونايتد» يغلق «الميركاتو الصيفي» بـ «صفقة خامسة»

مانشستر (أ ف ب)



خطف مانشستر يونايتد توقيع لاعب الوسط الأوروجوياني مانويل أوجارتي، قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.

وانضم ابن الـ23 عاماً الذي قضى موسماً واحداً في صفوف بطل فرنسا إلى «الشياطين الحمر»، مقابل 55 مليون دولار، إضافة إلى 11 مليوناً مكافآت مرتبطة بأدائه.

وقال أوجارتي في بيان صادر عن النادي «إنه شعور لا يصدق أن أنضم إلى نادٍ بهذا الحجم، نادٍ يحظى بالإعجاب في جميع أنحاء العالم».

وأردف «أنا شخص عازم على النجاح، سأضحي وأعطي كل شيء لزملائي في الفريق»، مضيفاً «سنقاتل معا للفوز بالألقاب، والوصول إلى المستوى الذي يحتاجه هذا النادي».

وبات أوجارتي خامس صفقة يبرمها «اليونايتد» في سوق الانتقالات الصيفية، بعد المدافعين الفرنسي ليني يورو، والهولندي ماتياس دي ليخت، والمغربي نصير مزراوي، والمهاجم الهولندي جوشوا سيركسي.

خاض أوجارتي 22 مباراة دولية مع منتخب بلاده، واختير ضمن أفضل تشكيلة لمسابقة كوبا أميركا الشهر الماضي، بعد أن أسهم بحلول أوروجواي في المركز الثالث.