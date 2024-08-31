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الرياضة

ليون.. «ريمونتادا»!

ليون.. «ريمونتادا»!
31 أغسطس 2024 09:03

باريس (أ ف ب) 

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قلب ليون تأخره 1-3 أمام ضيفه ستراسبورج، إلى فوز 4-3، في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وهذا أول فوز لليون في الدوري هذا الموسم، بعدما تعرّض لخسارتين في المرحلتين الأوليين أمام مضيفه رين (0-3) وضيفه موناكو (0-2) توالياً.
وسجّل أهداف ليون كل من كورنتان توليسو (45+2) والإنجليزي أينلسي مايتلاند-نيلز (61) والبديل النيجيري جيفت أوربان (64 و72)، فيما سجّل لستراسبورج، السويدي سيباستيان ناناسي (3)، والبرازيلي أندريه سانتوس (48)، والهولندي إيمانويل إيميجا (58).
وهذه الخسارة الأولى لستراسبورج هذا الموسم، بعدما حقّق فوزاً وتعادلاً في أول مرحلتين، ليتجمّد رصيده عند أربع نقاط.
وشكّل دخول أوربان لحظة مفصلية في اللقاء، حيث دفع به المدرب بيار ساج في الدقيقة 59، عندما كان فريقه متأخراً 1-3.
وقلب ليون تأخره بتسجيله ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، منها ثنائية للمهاجم النيجيري أوربان، ليقلب الطاولة على ضيفه ستراسبورج، ويظفر بنقاط المباراة الثلاث.

 

الدوري الفرنسي
ليون
ستراسبورج
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