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الرياضة

بيراميدز.. «البطل 13»

بيراميدز.. «البطل 13»
31 أغسطس 2024 09:19

القاهرة (أ ف ب)

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توّج بيراميدز بلقب كأس مصر لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على زد 1-0 في المباراة النهائية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وسجل الكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87، ليمنح بيراميدز اللقب الأول له في تاريخه، منذ تأسيسه عام 2008 تحت اسم الأسيوطي سبورت، قبل تغيير المسمى إلى بيراميدز في صيف 2019.
وسبق لبيراميدز بلوغ المباراة النهائية في كأس مصر مرتين، قبل الخسارة أمام الزمالك عام 2019، والأهلي في نسخة 2022. فيما لعب زد المباراة النهائية لكأس مصر للمرة الأولى في تاريخه.
وبعد شوط أول سلبي لم يشهد سوى القليل من الفرص، سجل ماييلي هدف المباراة الوحيد قبل النهاية بثلاث دقائق، حين استقبل تمريرة محمد حمدي من الجهة اليسرى، بعد ركلة ركنية، ليمنح فريقه هدف الفوز باللقب للمرة الأولى.
وقاد الكرواتي كرونوسلاف يوريشيتش بيراميدز، لتحقيق أول لقب في تاريخ النادي.
وأصبح بيراميدز الفريق رقم 13 الذي يُتوج بلقب كأس مصر، وأول فريق خارج الأهلي والزمالك يحقق اللقب منذ نسخة 2011 التي تُوج بها إنبي.
وانسحب الأهلي من دور الـ 16 للبطولة لرغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر في منح الفريق راحة، فيما خرج الزمالك من الدور نفسه بالخسارة أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح.
وبذلك يشارك بيراميدز في كأس السوبر المصري الذي يقام في أبوظبي مع الأهلي بطل الدوري، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، بالإضافة إلى فريق رابع بدعوة خاصة.

 

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